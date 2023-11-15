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  3. Boluspor taraftarlarından stadyum dışı büyük destek: Boluspor aşkı cezaya meydan okuyor

Boluspor taraftarlarından stadyum dışı büyük destek: Boluspor aşkı cezaya meydan okuyor

Boluspor taraftarları, geçtiğimiz hafta Bolu Atatürk Stadyumunda Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldukları maçta yaşanan olaylar nedeniyle ceza almıştı. Ancak bu ceza, taraftarların takımlarına olan aşklarını engelleyemedi.

Stadyum dışından gelen sıcak destek

Trendyol 1. Liginin 10. Haftasında oynanan Bodrumspor maçında yaşanan saha içi olaylar nedeniyle Yarenler taraftar grubu cezalı duruma düştü. Buna rağmen, ligin 12. Haftasında oynanan Sakaryaspor maçında, cezalı Boluspor taraftarları stadyum dışından takımlarına destek vermeye devam etti.

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Maç boyunca susmayan taraftarlar

Bolu Atatürk Stadyumunun yanında bulunan Bolu 17 Temmuz Spor Salonunun merdivenlerinde toplanan taraftarlar, maç boyunca takımlarına seslerini duyurdu. Stadyum dışında toplanarak takımlarını destekleyen Boluspor taraftarları, takımlarına olan büyük aşklarını ve bağlılıklarını gösterdi.boluspor-aski-ceza-tanimadi-2.jpeg

Eyüpspor maçında cezanın bitişi

Boluspor taraftarlarının cezası, 14. Haftada Bolu'da oynanacak olan Eyüpspor mücadelesi ile sona erecek. Bu mücadele 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak ve taraftarlar yeniden stadyumda takımlarını destekleyebilecek.boluspor-aski-ceza-tanimadi-3.jpeg

Bu olaylar, Boluspor taraftarlarının takımlarına olan bağlılığını ve aşkını gözler önüne seriyor. Cezalı olmalarına rağmen stadyum dışından takımlarına destek vermeleri, futbolun tutkusunu ve taraftarların takımlarına olan sadakatini bir kez daha kanıtlıyor.

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