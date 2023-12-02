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Bursa'da Usulsüz Kart Kullanımına Cezalar Artıyor: Vatandaş Mağdur!

Bursa'da Usulsüz Kart Kullanımına Cezalar Artıyor: Vatandaş Mağdur!

Bursa'da, ücretsiz ulaşım kartlarının usulsüz kullanımı sebebiyle ceza alan vatandaş sayısında artış yaşanıyor.

67 yaşındaki Nejdet Bekiroğlu'nun yaşadığı olay, vatandaşların usulsüz kart kullanımından kaynaklanan cezalarla karşılaştığına dair dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

Nejdet Bekiroğlu'nun Mağduriyeti

Bursa'da yaşayan 67 yaşındaki Nejdet Bekiroğlu, şehir dışından gelen akrabasına ücretsiz ulaşım kartı bastığı için ceza aldı. Otobüs şoförüne durumu sorduktan sonra kartı basan Bekiroğlu, iki gün sonra kartının çalışmadığını fark ederek durumu seyahat kart ofisine bildirdi. Ancak görevliler, kartın usulsüz kullanım sebebiyle 650 TL ceza aldığını belirterek Bekiroğlu'nu bilgilendirdi. Görevliler, bu durumun sıkça yaşandığını ve gün içinde yüzlerce kişinin aynı nedenle ceza aldığını ifade ettiler.

Burulaş Yetkililerinden Uyarı

Burulaş yetkilileri, 65 yaş üstü, engelli veya özel sebeplerle ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşların kartlarını üçüncü kişilere kullandırmamaları gerektiğini vurguladı. Bu tür durumların tespiti halinde sürücülerin kartlara el koyduğunu ve bu kartların şehirdeki seyahat ofisine teslim edildiğini belirten yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

Cezaların Artan Boyutu

Kart cezalarının ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken yetkililer, ceza alan vatandaşların basılan tutarın 50 katını ödemek zorunda kaldıklarını açıkladılar. İkinci kez aynı durumu yaşayanların ise cezanın otobüs ve tren ücretinin 100 katı kadar olduğunu belirttiler. Vatandaşlara uyarıda bulunan yetkililer, usulsüz kart kullanımının büyük bir mağduriyete yol açtığını ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade ettiler.

Mağdur Vatandaşlar Uyarıyor

Usulsüz kart kullanımı sebebiyle ceza alan Nejdet Bekiroğlu, konuyla ilgili olarak, "Misafirim otobüse binerken şoföre durumu sordum, kartı basıp indim. 2 gün sonra 650 TL ceza geldi. Burulaş'a gittim, 'Senin gibi binlerce insan var' dediler. Bu durumu yaşayan kişilerin kartlarını bizzat gördüm. Herkes ücretsiz ya da indirimli kartını üçüncü kişilere kullandırmamalı." şeklinde konuştu.

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