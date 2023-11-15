Büyük Marmara Depreminin Batı Karadeniz'e etkisi

Düzce ve Bolu'nun olası bir Marmara depreminden direkt etkilenebileceği, özellikle Bolu'da kırılmamış aktif fay hatları nedeniyle yüksek bir deprem üretme potansiyeli barındırdığı saptandı.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan ve ekonomik açıdan hayati öneme sahip Marmara Bölgesi'ndeki olası büyük bir depremin tetikleyebileceği riskler, Batı Karadeniz illeri için de değerlendirildi.

Zonguldak ve çevresinin sismik aktiviteleri

Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kastamonu gibi Batı Karadeniz illerinde riskin daha az olmasına karşın, bölgede yer alan Kuzey Anadolu Fayı'nın Batı Karadeniz uzantısında bir gerilim atımı olduğu ve bu durumun ciddi bir tehlike yaratmadığı belirtildi. Ancak, bu illerde de sismik hareketliliklerin göz ardı edilemeyeceği, özellikle kıyı kesimlerindeki dolgu alanları ve dere yataklarının, sarsıntıların etkisini artırabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Ereğli Fay hattı alarm veriyor

Karadeniz Ereğli açıklarında tespit edilen ters fay hattında, 6,0 şiddetine varabilecek bir deprem ihtimali uzmanlarca dile getirilse de, bölgenin sismik yapısının yeterince araştırılmamış olması, bu riskin boyutları konusunda belirsizlik yaratıyor.

Zonguldak madenlerindeki riskler ve önlemler

Zonguldak'taki madenlerin yeraltı yapısında oluşan boşluklar, potansiyel göçme riskleri barındırsa da, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar sonucunda büyük bir çökme tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Bununla birlikte, bölgedeki yapıların, deprem sırasında daha fazla zarar görme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Kritik gerilim haritalaması

Bu bağlamda, özellikle Bolu ve Düzce hattında, minimum 5,5 büyüklüğündeki depremlerin bile Batı Karadeniz'de küçük çapta hasarlara yol açabileceği vurgulanıyor. Böylece, deprem hazırlıklarında, bu tür senaryoların dikkate alınarak ilerlenmesi gerektiğine işaret ediliyor.