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  3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret, ev hanımlarına emeklilik konularına açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret, ev hanımlarına emeklilik konularına açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan beklenen asgari ücret açıklaması, ayaküstü geldi.

Konuya ilişkin Bakan Işıkhan, “Taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında belirlenecek asgari ücretle ilgili olarak, “Temmuz ayında yaptığımız gibi taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi. Bakan, asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlayacağını ve taraflarla konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

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Çalışan Emeklilere İkramiye Ne Zaman Verilecek?

Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye ile ilgili sorulara, “Mecliste kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu anda net bir tarih yok, çalışmalarımız ne zaman biterse ikramiyeyi emeklilerimize ulaştıracağız” yanıtını verdi. İkramiyenin 4 milyon 600 binden fazla emekliyi kapsayacağını da ekledi.

Ev Hanımlarına Emeklilik Geliyor

Bakan Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik konusunu da gündeme getirdi. Bu konunun Orta Vadeli Plan çerçevesinde ele alınacağını söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz” ifadesini kullandı. Bu açıklama, ev hanımları için emeklilik imkanının somut adımlarla ele alınacağını gösteriyor.

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