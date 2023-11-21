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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar

Yaklaşan yeni yıl ile birlikte, 2024 yılı için asgari ücret zammı konusunda gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi.

Bakan Işıkhan, 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiriyor.

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2024 Yılında 'Tek Zam' Politikası

Bakan Işıkhan, 2024 yılı için asgari ücretin sadece bir kez artırılacağını belirtti. Bu açıklama, önceki yıllarda yaşanan birden fazla zam uygulamalarının aksine, yeni bir yaklaşımı işaret ediyor. Bakan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Geçmişten günümüze asgari ücrette

Geçmiş yıllarda, özellikle 2000'li yılların başında ve 2007-2015 yılları arasında asgari ücrette yılda birden fazla kez zam yapıldığı biliniyor. Ancak 2016'dan itibaren enflasyondaki durulma ile yılda bir kez zam uygulamasına geçilmişti. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu uygulamanın 2024 yılında da devam edeceğini gösteriyor.

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Enflasyon ve Asgari Ücret İlişkisi

Bakan Işıkhan, enflasyon oranlarına göre asgari ücretin belirlenmesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan ekstra zammın, Cumhurbaşkanı'nın öngörüsüyle gerçekleştiğini belirten Bakan, gelecek yıl için enflasyonda bir gerileme beklendiğini ve bu nedenle ikinci bir zam yapılmasına gerek olmayacağını düşündüklerini ifade etti.

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Asgari Ücret Görüşmeleri ve Beklentiler

Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri, milyonlarca çalışanın ve işverenin gündeminde. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, 2024 yılında asgari ücretin nasıl bir değişiklik göstereceğine dair önemli ipuçları veriyor. Çalışanlar ve iş dünyası, bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

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