Çanakkale ve Bolu Ticaret odalarından önemli iş birliği adımı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), kuyumculuk ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren üyeleriyle Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

Bu önemli ziyaret, Kocaeli Ticaret Odası'na yapılan ziyaretin ardından gerçekleşti ve iki şehir arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacını taşıyor.

Yoğun katılımlı ÇTSO heyeti Bolu'da

ÇTSO heyeti, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Kahraman, Meclis Üyesi Recep Yılmaz, 12 No'lu Komite Başkanı Orhan Dom, 12 No'lu Komite Üyesi Mustafa Ali Uzkuç ve 12 No'lu Meslek Grubu Üyeleri; Mustafa Özcan, Murat Gürses, Aydın Durkan, Alper Mendilci ve Halil Savucu'dan oluşuyor. Genel Sekreter Sema Sandal ve Komite Sorumlusu Seçil Uğur da ziyarette bulundular.

Bolu TSO'dan sıcak ev sahipliği

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, Meclis Başkanı Aydoğan Tekin, Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan Perçin, Meclis Üyeleri Fatih Yamaner ve Vedat Yardemir ile Genel Sekreter İsmail Gören'in ev sahipliğinde ÇTSO heyetini ağırladı. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Kahraman, ziyaret dolayısıyla Bolu TSO'ya teşekkür ederek, odalar arası iş birliği ve ortak konular üzerine yapılan istişarelerin önemini vurguladı. Bu ziyaret, iki şehir arasındaki ticari iş birliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.