Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023 Personel Alımı: Başvuru Şartları, Kontenjanlar ve Detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek olan KPSS-2023/7 tercih başvuruları başladı.

Bu kapsamda, bakanlık bünyesine farklı mezuniyet alanlarından toplamda 368 personel alımı yapılacak. İlgili alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme şeklinde gerçekleşecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Başladı

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu, adaylara başvuru süreci, kontenjanlar, pozisyonlara özel şartlar ve genel başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

Başvurular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun belirlediği şartları taşıyan adaylar arasından yapılacak.

Başvuru Şartları ve Genel Nitelikler

Bu şartlar, 4/B maddesinin yanı sıra 48. maddenin (A) fıkrasının 1. bendi gereği Türk vatandaşı olma şartını içermektedir. Ancak, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden Türk soyundan olanlarda bu vatandaşlık şartının aranmayacağı belirtilmiştir.

ÖSYM Tarafından Yayımlanan KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu

Tercih yapacak adaylar için başvurma genel şartlarının yanı sıra özel şartlar da bulunmaktadır. Mühendis, avukat, büro personeli, koruma ve güvenlik personeli ile destek personeli (temizlik personeli) pozisyonlarına atanacak adaylardan belirli eğitim ve nitelik şartları aranmaktadır.

Başvurular İçin Özel Şartlar ve Kontroller

Özellikle avukat pozisyonu için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesine göre avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren geçerli olması şartı getirilmiştir.

Adayların sağlık durumları da değerlendirmeye alınacak, mühendis, avukat, büro personeli, koruma ve güvenlik personeli ile destek personeli (temizlik personeli) olarak çalışacak adayların sağlık bakımından engel bir durumlarının bulunmaması gerekmektedir.

Başvurulan Pozisyonlara Göre KPSS Puan Şartları

Bu noktada, başvuruda bulunan adayların 2022 KPSS sonuçlarına göre belirli puanları almış olmaları şartı da aranmaktadır.

Özel şartlara göre belirlenen başvuruların ardından yerleştirilecek adaylar hakkında belirli kontroller yapılacak. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Alımının Hedefleri

Ayrıca, başvuru özel ve genel şartlarına uymayan, istenilen belgeleri zamanında ibraz etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

Tercih İşlemleri ve Ödeme Detayları

Tercih işlemleri 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden bireysel olarak yapacaklar.

Bu süreçte yerleştirme ücreti olarak belirlenen 50,00 TL'nin yatırılması gerekmektedir. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Başvurulan Pozisyonlarda Aranan Eğitim ve Mesleki Yetkinlikler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu personel alımı, nitelikli adayların kamu sektörüne katılımını sağlayarak, bakanlığın faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmesini amaçlamaktadır.

Başvuru Sonrası İşlemler ve Güvenlik Kontrolleri

Adayların başvuru kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemeleri ve başvuru şartlarına uygun olarak tercihlerini yapmaları önemlidir.