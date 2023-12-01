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  3. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz Bolu Gündem yayın grubunun çağrısına icabet edeceğini söyledi
CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz Bolu Gündem yayın grubunun çağrısına icabet edeceğini söyledi

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz Bolu Gündem yayın grubunun çağrısına icabet edeceğini söyledi

Bolu Gündem'in Öncülüğünde AK Parti ve CHP İl Başkanlarına açık çağrı sonucunda ilk yanıt CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’den geldi. Çağrımıza AK Parti İl Başkanı Suat Güner henüz bir yanıt vermezken, geri dönüşü bekliyoruz.

Bolu Gündem Yayın Grubu olarak canlı yayın tartışma programına davet ettiğimiz CHP ve AK Parti İl Başkanlarından ilk yanıt CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'den geldi. Karagöz, daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirterek, "Çağrınızı aldım ve düşüncelerimizi ifade edebileceğimiz bu program için teşekkür ederim. Daha önce de yerel basınımız bizi davet etti ve seve seve katılacağımı belirttim. Sizlerle de bir araya gelmek isterim" dedi.

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AK Parti Bolu İl Başkanı'ndan henüz yanıt yok

Bolu Gündem Yayın Grubumuzun çağrısına henüz AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'den bir yanıt gelmedi. Bolu Gündem olarak Güner'in de kısa süre içinde cevap vermesini bekliyoruz.

cagrimiza-karagozden-olumlu-yanit-geldi.jpegBolu Gündem'den Bolu siyasetine destek

Bolu Gündem, Bolu'nun gelişimi için ortak payda ve fikirler üretmek adına tartışma programlarının önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklere desteklerini sürdürecekleri belirtti. Bolu siyasetinde yeni bir dönem oluşturmak amacıyla düzenlenen bu canlı yayın tartışmasının, ilin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

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