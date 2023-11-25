CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki gizli maliyetleri eleştirdi

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Enerji Komisyonu üyesi Türker Ateş, iktidarın, seçimleri kazanmak amacıyla fiyatlara zam yapmaktan kaçındığını, bu durumun vatandaşları yanılttığını belirten Ateş, gerçekte bu maliyetlerin vergilerle karşılandı dedi.

BOTAŞ ve EÜAŞ'a yapılan görev zararı ödemeleri

Ateş, BOTAŞ ve EÜAŞ gibi kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) yapılan görev zararı ödemelerine dikkat çekti. Bu kurumlara, ilk 10 ayda sırasıyla 62 milyar ve 53 milyar lira görev zararı ödemesi yapıldığını açıkladı. Bu ödemelerin, vatandaşların günlük tüketim ürünlerinden toplanan vergilerle finanse edildiğini ifade etti.

Ekonomik kriz ve algı yönetimi

Ateş, iktidarın ekonomik krizi yönetememesi ve bunun yerine insanların algılarını yönetmeye çalıştığına işaret etti. Elektrik ve doğalgazın aslında ucuz olmadığını, faturalar üzerinden alınmayan miktarların Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılandığını belirtti.

BOTAŞ'ın görev zararında büyük artış

Yerli gazın sisteme verilmesinin doğalgaz fiyatlarını düşüreceği beklentisine karşın, vatandaşların faturalarında herhangi bir indirim yansımadığına dikkat çekti. Ayrıca, BOTAŞ'a yapılan görev zararı ödemelerinde yüzde 1140'lık bir artış olduğunu vurguladı.

EÜAŞ'ın zararının seçimlerle ilişkisi

Elektrik faturalarında da benzer bir durumun olduğunu belirten Ateş, özellikle yerel seçimler öncesinde EÜAŞ'ın zarar ettirildiğini ifade etti. İlk 10 ayda EÜAŞ'a yapılan görev zararı ödemelerinin 53 milyar liraya ulaştığını ve kış aylarında bu rakamların daha da artacağını belirtti.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in bu açıklamaları, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki gizli yükler ve bu durumun vatandaşların günlük yaşamına etkileri hakkında önemli bir tartışmayı gündeme taşımış durumda.