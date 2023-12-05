CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın ve Manisa İl ve İlçe Örgütleriyle TBMM Buluşmalarını Paylaştı

Bu buluşma, partinin genç üyelerinin vizelere hazırlanma anları ve hediye takdimleriyle renklendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın İl Örgütüyle Buluştu

Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın İl ve Manisa İl İlçe Örgütleriyle TBMM'de bir araya gelerek önemli görüşmelerde bulundu. Aydın İl Örgütüyle gerçekleşen buluşma, parti içindeki birlikteliği ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik önemli bir adım oldu.

Aydın il örgütü yöneticileri, CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nda vizelere hazırlanırken çektikleri fotoğrafı Genel Başkan Özel'e iletti. Gençlik Kolları üyeleri Gülennur, Aleda ve Cemre'nin "Babaevinde vizelere hazırlanıyoruzdur" notuyla paylaştıkları bu anlam dolu fotoğraf, Özgür Özel tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Genel Başkan, genç üyelerin gelecekleri adına gösterdikleri çaba ve kararlılık karşısında memnuniyetini ifade etti.

Gençlerin Sıcak Mesajları

Genel Başkan Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın il örgütüyle yapılan buluşmayı şu sözlerle ifade etti: "Aydın il örgütümüzle TBMM'de bir araya geldik. Örgütümüzün beraberinde getirdiği Efeler İlçe Başkanlığımızda vizelere hazırlanırken twit atan genç üyelerimiz Gülennur, Aleda ve Cemre'nin sıcak mesajlarını aldım. Geleceğimizi gençlerimizle birlikte kuracağız!"

Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek ve İlçe Başkanlarıyla Buluşma

Özgür Özel'in ziyaretleri kapsamında Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek ve 27 yaşındaki en genç ilçe başkanlarından Mert Özkösemen ve Mehmet Aslan da hazır bulundu. Genel Başkan, Manisa İl ve İlçe Başkanlarıyla gerçekleştirdiği bu toplantıda, partinin güçlü bir şekilde örgütlenmiş ve genç kadrolarıyla geleceğe umutla bakan bir yapıda olduğunu vurguladı.

Duvar Saati Hediyesi

Ziyaret sırasında CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Aslan, Genel Başkan Özel'e özel bir hediye takdim etti. Aslan, Özel'e bir duvar saati hediye ederek ziyaretin anısını ölümsüzleştirdi. Bu jest, partinin birlik ve beraberliğine yapılmış anlamlı bir katkı olarak dikkat çekti.

Özgür Özel, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir diğer mesajında ise Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek ve ilçe başkanlarıyla olan buluşmayı şu sözlerle duyurdu: "Manisa İl Başkanımız Ferdi Zeyrek ve aralarında 27 yaşındaki en genç ilçe başkanlarımız Mert Özkösemen ve Mehmet Aslan'ın da bulunduğu ilçe başkanlarımız ile TBMM'de bir araya geldik."

Bu birleşim, CHP'nin genç kadrolarıyla geleceğe dair umutlu ve kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini gösterirken, partinin örgütsel yapısını güçlendirmeye yönelik atılan adımları da bir kez daha vurguladı.