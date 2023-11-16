CHP Grup Sözcüsü Erhan Beykoz, İl Özel İdaresi'nin bütçe ve plan toplantısında çeşitli konularda sorunları gündeme getirdi

Bolu İl Özel İdaresi bütçe ve plan toplantısında CHP Grup Sözcüsü Erhan Beykoz'un dile getirdiği sorunlar ve çözüm önerileri. İl, ilçe ve köylerdeki içme suyu, başıboş köpekler, çöp ve dere temizliği gibi konuların ele alındığı toplantıda yaşanan olaylar

Erhan Beykoz'un Dikkat Çeken Konuşması

1 Kasım'da başlayan ve Cuma günü sona erecek olan Bolu İl Özel İdaresi bütçe ve plan görüşmeleri, bugün meclis toplantısıyla devam etti. CHP Grup Sözcüsü Erhan Beykoz'un, il, ilçe ve köylerdeki çeşitli sorunları meclis gündemine taşıdığı konuşması dikkat çekti.

2024 Bütçesi için dilekler

Konuşmasına "2024 yılı bütçesinin il, ilçe ve köylere hayırlı olmasını istiyorum." diyerek başlayan Erhan Beykoz, il, ilçe ve köylerdeki içme suyu, başıboş köpekler, çöp ve dere temizliği, valilik lojmanları gibi sorunları meclis üyeleri ve başkanıyla paylaştı.

İçme suları endişesi

Erhan Beykoz, il, ilçe ve köylerdeki içme suyunun hijyenik olmayışına dikkat çekerek, "2004, 2009 ve 2014 yıllarında Bolu'da içme suyu birliği kurulması için çalışmalar yapıldı. Bu birliğin hızla kurulması gerekiyor. Eğer kurulmuş olsaydı, bugün içilen suyun temizliği konusunda endişe yaşanmazdı. Başkan Yaşar Yüceer'den bu konunun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz." dedi.

Başıboş köpek sorunu

Özellikle köylerdeki başıboş ve kimlikleri belirlenmemiş sokak köpeklerinin vatandaşlar arasında korku yarattığını ifade eden Erhan Beykoz, "Köylerdeki başıboş köpeklerle ilgili Milli Parklar Müdürü ile görüştük. Önümüzdeki ay Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ile doğrudan görüşüp bu sorunu çözmesini talep edeceğiz." şeklinde konuştu.

Valilik lojmanlarındaki masraflar

Vali ve vali yardımcılarının kaldığı lojmanlara değinen Beykoz, "Valilerimiz ilimizde maksimum 3 yıl görev yapıyorlar. Ancak bir önceki Vali Ahmet Ümit 1 milyon lira yakın lojman masrafı yapmış. Erkan Kılıç da 1 milyon lira daha masraf yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarruf çağrısında bulunduğu bir dönemde valilerin bu harcamalarını anlayışla karşılayamıyoruz. Her yeni gelen Vali aynı yolu mu takip edecek? Belki yıkıp yerine yeni bir çözüm getirmek daha mantıklı olabilir." şeklinde eleştirilerde bulundu.

Köylerde dere ve çöp temizliği sorunu

Köylerdeki dere ve çöp temizliği sorununa da dikkat çeken Erhan Beykoz, derelerin köy sakinlerine rahatsızlık verdiğini ve çoğu köyde çöplerin düzenli olarak toplanıp geri dönüşüme gönderilmediğini belirtti. Ayrıca, "BEKAP'ın %50 hibe kredisi verdiği bir alan var ve bu bir an önce hizmete girmeli. Bu, çöp toplama ve dere temizliği konusunda büyük bir adım olacaktır. Bu konuda Meclis Başkanı Yaşar Yüceer'in bir çalışma yapmasını talep ediyoruz." dedi.

Vidanjör sorunu

İl Özel İdaresi'nin son teknoloji vidanjörünün 6 aydır bozuk olduğunu belirten Beykoz, "Donanımlı bir vidanjörün 6 aydır tamir edilememesi beni şaşırtıyor!" şeklinde eleştirilerde bulundu.

İl Özel İdaresi Binası ve kiralanma sorunu

İl Özel İdaresi binasının İzzet Baysal Caddesi'nde bulunduğunu ve bu binanın nasıl kiralandığı ve ne amaçla kullanıldığı konusunda belirsizlik olduğunu dile getiren Beykoz, "Bu binanın en üst katında bir çalışma yapılıyor ancak bu konuda bilgi eksikliği var. Başkandan bu konuda açıklama bekliyorum." şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Yaşar Yüceer'in, Erhan Beykoz'un sorularına "bilmiyorum" cevabı vermesi üzerine Beykoz, "Yazık!" diyerek sözlerini tamamladı.