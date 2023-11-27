CHP İl Başkanları buluşmasına katılan Karagöz, değerlendirmede bulundu

“Yerel seçimler öncesinde düzenlenen çok verimli bir çalıştay oldu. 31 Mart’ta ortak akılla kazanacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 81 il başkanının katılımıyla düzenlediği CHP İl Başkanları İstanbul Çalıştayı sona erdi. Çalıştay’da partinin yeni yönetiminden beklenti ve önerileri ile yerel seçim sürecinde yapılacak çalışmalar ele alındı. Çalıştaya Türkiye’nin en genç il başkanı olarak katılan ve fikirleriyle büyük takdir toplayan CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, sona eren çalıştay ile ilgili değerlendirme yaptı.

“Kazanmaya odaklandık”

Karagöz, verimli bir çalıştay geçirdiklerini ifade ederek, “Yerel seçimler yaklaşırken Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetiminin, 81 il başkanını bir araya getirerek fikir ve önerilerini paylaşmasını sağlaması bizleri oldukça memnun etti. Çalıştayda, bölgelere göre ayrılan 81 il başkanı online sistem üzerinden kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayarak görüşlerini paylaştı” şeklinde konuştu.

Can alıcı konu yerel seçimler başlığı

Tahsin mert Karagöz, “Tabiki çalıştayın en can alıcı kısmı yerel seçimler başlığı oldu. Bu bölümde bölgelere göre yerel seçim çalışmalarının nasıl yürütüleceği, farklı toplumsal grup ve seçmenlere nasıl ulaşılacağı gibi başlıkları ele aldık. Kendi ilimizle ilgili planlamalarımızı partimizle paylaştık. Bizim açımızdan verimli bir çalıştay oldu. 81 il başkanı çalıştaydan kazanmaya odaklanarak ayrıldık” ifadelerini kullandı.