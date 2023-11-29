CHP'de Aday Adaylığı Süresi Uzatıldı: Yoğun Talep Karşısında Genel Merkezden Esneklik

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim hazırlıkları kapsamında Belediye Başkan Aday Adaylığı başvuruları için belirlenen son tarih, artan talep üzerine CHP Genel Merkezi tarafından 5 Aralık'a kadar uzatıldı.

Tanju Özcan tek aday

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi aday adaylığı başvurularında yaşanan yoğunluk, CHP Genel Merkezi'ni harekete geçirdi. Bugün sona ermesi planlanan başvuru süresi, partililerden gelen taleplerin artmasıyla birlikte 5 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Özellikle Bolu'da mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tek aday olarak seçime hazırlanması dikkat çekerken, diğer illerdeki yoğun talep nedeniyle aday adaylığı süresinde esneklik sağlanarak, potansiyel adaylara ek süre tanındı.

Yerel seçimlere hazırlık başladı

CHP Genel Merkezi'nin aldığı bu karar, demokratik süreçte şeffaflık ve katılımı teşvik etme amacını taşırken, parti içindeki çeşitliliği ve rekabeti artırarak yerel seçimlere daha dinamik bir şekilde hazırlanmayı hedefliyor.