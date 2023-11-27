CHP'de Af Kararı ve 2024'e Yönelik Stratejiler: Bolu Belediye Başkanı Dahil 13 Üye Affedildi

Yücel, Parti Meclisi toplantısında, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 partiliye af talebinin kabul edildiğini açıkladı.

CHP'nin Af Kararı: Bolu Belediye Başkanı ve 12 Partili Affedildi

Bu kararın, Parti Meclisinin alınan bir prensip kararı çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Partinin 100. yıl dönümü nedeniyle alınan 100. yıl affı prensibine dayanarak, 13 partilinin af taleplerinin değerlendirildiğini ve bu kişilerin affedilerek yeniden üyeliklerine kabul edildiğini vurguladı.

Yücel, açıklamasının devamında, MYK toplantısında ve Parti Meclisi toplantısında ele alınan bir diğer önemli konunun Tüzük Kurultayı olduğunu belirtti.

Tüzük Kurultayı Planları: 2024'e Yönelik Stratejiler Açıklandı

Parti Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, 4 Eylül 2024 tarihinde Parti Meclisinin Sivas'ta toplanmasına karar verildiğini açıkladı. Tüzük Komisyonunun 5 Eylül'de son toplantısını gerçekleştireceğini ve 6-9 Eylül tarihlerinde de Tüzük Kurultayının düzenleneceğini ifade etti.

Ayrıca, Tüzük Kurultayının ardından program kurultayının hazırlığına yönelik çalışmalara başlanacağını ve bu sürecin 9 Eylül'de gerçekleştirilecek bir toplantıyla başlayacağını belirtti.

Parti İçindeki Gelişmeler: MYK ve Parti Meclisi Toplantıları Değerlendirildi

Deniz Yücel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı otoyollarla ilgili açıklamaları da eleştirdi.

Yücel, bakanın "Otoyolu parası olan kullanır" şeklindeki ifadesine yönelik olarak, vergilerin neden herkes tarafından ödendiği ve hizmetin sadece belirli bir kesime mi sunulduğu gibi sorular sordu. Bu eleştiriyle, hükümetin vergi politikalarını ve hizmet dağılımını sorguladı.

Ulaştırma Bakanı Eleştirisi: Otoyol Vergileri ve Hizmet Dağılımı Soruları

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamaları, partinin iç meseleleri ve siyasi eleştirilerle birlikte gelecek döneme ilişkin planlarını içeren önemli gelişmeleri yansıtmaktadır.

100. Yıl Affı Prensipleri: Parti Disiplini ve İç Süreçler

Tüzük Kurultayının tarihi ve af taleplerinin kabul edilmesi, parti içi demokratik süreçlerin ve politika oluşturma mekanizmalarının işleyişine dair önemli ipuçları sunmaktadır.