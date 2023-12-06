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  3. CHP’de Özgür Özel ilk kez çıktığı grup toplantısında Tanju Özcan’ı ayakta alkışlattı
CHP’de Özgür Özel ilk kez çıktığı grup toplantısında Tanju Özcan’ı ayakta alkışlattı

CHP’de Özgür Özel ilk kez çıktığı grup toplantısında Tanju Özcan’ı ayakta alkışlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin haftalık grup toplantısında kürsüye ilk kez lider olarak çıktı.

Özel, bu önemli toplantıda partinin birliğini ve dayanışmasını vurgulayarak, kritik konulara değindi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a özel destek

Özgür Özel, toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı özellikle gündeme getirdi. Özcan, daha önce eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiden ihraç edilmişti. Özel, Özcan'ı ayakta alkışlatarak ona olan desteğini açıkça gösterdi.

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Bir partilinin tepkisi olay oldu

Bu sırada, Özel'in konuşmasını dikkatle takip eden bir partili dikkat çekti. Söz konusu CHP üyesinin, Özel'in konuşmasına memnuniyetsiz bir surat ifadesi ve dikkat çekici bir el hareketiyle tepki gösterdiği gözlendi. Bu hareket, toplantı sonrasında geniş yankı buldu ve sosyal medyada gündem oldu.

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Toplantının yankıları

CHP içinde ve dışında, Özel'in liderliğindeki ilk grup toplantısının ve özellikle de partilinin tepkisinin yarattığı etkilerin ne olacağı merak konusu. Bu olay, parti içi dinamikler ve kamuoyu nezdindeki algılar açısından önem taşıyor.

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