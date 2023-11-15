"CHP'nin Büyük Buluşması: 81 İl Başkanı ve Milletvekilleri TBMM'de Toplandı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 81 il başkanı ve 128 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de önemli bir kapalı grup toplantısı düzenledi. Toplantı, partinin gelecek stratejilerini ve politikalarını belirlemek amacıyla yapıldı.

Bolu İl Başkanı Karagöz'den Anlamlı Mesaj

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, toplantıya katılarak partisinin genel başkanını yalnız bırakmadı. Karagöz, toplantıya ilişkin, “Kutlu yürüyüşümüz başladı. Niyet halis, akıbet hali olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantının başlangıcında bir açılış konuşması yaptı. Özel, 81 il başkanının ve milletvekillerinin toplantıya katılımını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Özel, “İl başkanlarımızla ve milletvekillerimizle birlikte güçlü bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İl Başkanları ve Milletvekilleri Arasında Tanışma

Toplantıda, CHP'nin il başkanları ve milletvekilleri arasında bir tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı, partinin birlik ve bütünlüğünü pekiştirmek amacı taşıyor.

Genel Merkezde Devam Eden İstişareler

Özgür Özel, toplantının ardından genel merkezde il başkanları ile bir istişare toplantısının yapılacağını duyurdu. Bu toplantının, partinin gelecekteki yönünü belirlemede önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

CHP'nin TBMM'de gerçekleştirdiği bu kapalı grup toplantısı, partinin gelecek stratejilerinin belirlenmesi ve üyeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. İl başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen bu toplantı, partinin birlik ve bütünlüğünü pekiştiren önemli bir adım olarak görülüyor.