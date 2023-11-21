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Çiftçi Kayıt Sistemi'nde önemli değişiklikler ve yeni başvuru süreci

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde önemli değişiklikler ve yeni başvuru süreci

Türkiye'nin tarım sektöründe önemli bir gelişme yaşandı.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'in açıklamalarına göre, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, tarımsal faaliyet gösteren ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar artık 'taahhütname' belgesi ile kayıt altına alınabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt olma süreçlerini ve sistemin güncellenmesini düzenliyor. Bu değişiklik, tarım sektöründe büyük bir yenilik olarak kabul ediliyor.

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Taahhütname ile kayıt imkanı

Başkan Özer, yeni düzenlemeyle ilgili olarak, taahhütnameye konu olan arazilerin üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edileceğini belirtti. Bu sayede, mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar kolaylıkla kayıt altına alınabilecek.

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Mülkiyet ve mirasçılık sorunlarına çözüm

Yeni yönetmelik, mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden mahrum kalan üreticilere büyük bir fırsat sunuyor. Artık bu üreticiler de tarımsal desteklerden yararlanabilecek. Özellikle, hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumlarında, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu' hükümlerinde belirtilen asgari tarımsal büyüklük şartı, Hazineden kiralanan alanlarda aranmayacak.

2023-2024 ÇKS başvuruları için son günler

1 Eylül'de başlayan 2023-2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 2 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Çiftçilerin bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

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