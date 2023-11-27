Çiftçilerin ayağına giden hizmet: Gezici traktör muayene istasyonları

Türkiye genelinde traktör sahipleri için büyük bir kolaylık sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gezici muayene istasyonları ile çiftçilerin ayağına gidiyor.

Bu hizmet, özellikle trafiğe çıkma zorunluluğu olmayan traktörler için büyük bir rahatlık sunuyor.

Traktörlerin muayenesi için yoğun ilgi

Üç yılda bir gerçekleştirilen zorunlu traktör muayeneleri, gezici istasyonlar sayesinde köy ve mahallelerde yapılıyor. Bu hizmet, kırsal bölgelerde yaşayan çiftçiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Yüzlerce traktörün muayene için oluşturduğu kuyruklar, havadan dron ile görüntülendi.

Çiftçilerden istasyonlara tam not

Traktör sahipleri, bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Faysal Korkmaz gibi çiftçiler, ayağına kadar gelen hizmetin pratikliğine ve hızına vurgu yapıyor. Korkmaz, yarım saat içinde muayene işleminin tamamlanacağını belirtiyor.

Çiftçiler Zaman ve Enerji Tasarrufu Yaşıyor

Mustafa Çoban gibi çiftçiler de, gezici muayene istasyonlarının getirdiği kolaylıkları takdir ediyor. Normal şartlarda daha uzak mesafelere gitmeleri gereken çiftçiler, bu hizmet sayesinde zamandan tasarruf ediyor. Çoban, küçük bir teknik sorun için bile hızlı bir şekilde çözüm bulabildiklerini ifade ediyor.

Çiftçilere Kolaylık Sağlanıyor

Çiftçilerin İşleri Aksamadan Devam Ediyor. Gezici Muayene İstasyonlarından Hızlı Hizmet

Abdurrahman Yağcı gibi traktör sahipleri, iki traktörünü de kısa sürede muayene ettirdiğini belirtiyor. Yağcı, bu hizmetin işlerinin aksamadan devam etmesine olanak tanıdığını vurguluyor.