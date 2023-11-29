Citroen Ami: Türkiye'nin yeni elektrikli otomobil seçeneği

Citroen, Türkiye otomobil pazarında yeni bir dönemi başlatıyor. Şirketin elektrikli otomobil modeli Ami, hem fiyatı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. Türkiye genelinde başlatılan kampanya ile Citroen Ami, 379 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu

Uygun Fiyatlı ve Yüksek Performanslı

Citroen Ami, şehir içi ulaşım için ideal bir araç olarak öne çıkıyor. 75 km menzile sahip olan bu kompakt otomobil, 82 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Ami'nin boyutları ise şehir yaşamı için oldukça uygun: 2,41 metre uzunluğunda, 1,39 metre genişliğinde ve 1,52 metre yüksekliğinde. Bu ölçüler, dar sokaklarda ve park alanlarında kolay manevra yapabilme imkanı tanıyor.

Kampanya Detayları

Citroen'in bu özel kampanyası, 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek. Kampanya kapsamında, 10 bin TL taksit imkanıyla Ami sahibi olmak mümkün. Bu kampanya, elektrikli otomobil piyasasında rekabeti artırarak, kullanıcıların daha uygun fiyatlarla kaliteli ve çevre dostu araçlara erişimini kolaylaştırıyor.

Citroen Ami'nin Teknik Özellikleri

Motor: 6 kW elektrik motoru

Batarya: 5,5 kWh

Menzil: 75 km

Azami hız: 82 km/s

Boyutlar: 2,41 m x 1,39 m x 1,52 m

Ağırlık: 485 kg

379 bin TL'den başlayan fiyatlarla

Citroen Ami, hem ekonomik hem de çevre dostu bir seçenek olarak Türkiye'deki otomobil severler için yeni bir alternatif sunuyor. Bu kampanya, elektrikli otomobil almayı düşünenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendiriliyor.