Cumhur İttifakı'nda Yerel Seçim Stratejisi: AKP-MHP İttifakı Detayları Ortaya Çıkıyor

Türkiye'de 2023 yerel seçimleri için Cumhur İttifakı'nda sona yaklaşılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki iş birliği, 20-25 ilde yoğunlaşacak.

Bu strateji, 2019 seçimlerinde muhalefetin kazandığı illerde ortak adayla güç birliği yapmayı amaçlıyor.

İş Birliği Planı ve Kapsamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, 30 büyükşehir ve ilçelerinde iş birliği yapma konusunda anlaşma sağlandı. Bu çerçevede, 30 büyükşehirde nasıl bir iş birliği yapılacağı detaylı bir şekilde planlandı. Ayrıca, 20'den fazla il belediyesinde AK Parti ve MHP'nin ayrı aday çıkarması kararlaştırıldı.

İl Seçim Stratejisi

AKP yetkilileri, seçim stratejilerini belirlerken anket sonuçlarına büyük önem veriyor. Anketler, kritik illerde hangi adayların daha güçlü olduğunu belirlemekte kullanılıyor. Muhalefetin güçlü olduğu bölgelerde ise AKP ve MHP'nin ayrı adaylarla yarışması planlanıyor.

İlginç Senaryo: Bolu'da MHP'ye AKP Desteği

AKP kaynakları, muhalefetin oy oranının düşük olduğu illerde iş birliğine gerek olmadığını belirtiyor. Bu çerçevede, CHP'nin elinde olan Bolu'da MHP'nin adayıyla seçime girme olasılığı üzerinde duruluyor. Bu durum, stratejik iş birliğinin yerel düzeyde nasıl şekillendiğini gösteren dikkat çekici bir senaryo olarak öne çıkıyor.

İYİ Parti'nin Tutumu ve HEDEP Detayı

İYİ Parti'nin CHP ile iş birliğine 'Hayır' demesi, Cumhur İttifakı'nın özellikle CHP'nin yönettiği büyükşehirlerdeki şansını artırabilir. Ancak AKP kaynakları, CHP ve İYİ Parti arasında 'tavanda' bir iş birliği olmasa bile 'tabanda' seçmen bazında ittifakın mümkün olduğunu düşünüyor.

Öte yandan, Halkların Demokratik Partisi (HEDEP) İstanbul'da güçlü bir aday çıkarması durumunda, seçmen üzerinde etkili olabileceği öne sürülüyor. HEDEP seçmeninin sadakati, özellikle İstanbul gibi kritik bölgelerde belirleyici olabilir.

Aday Belirleme Süreci ve Anketler

AKP cephesinde, mevcut belediye başkanlarının memnuniyet anketleri tamamlandı. Aday belirleme sürecinde, kritik illerde birden fazla anket yapılacak. Bu anketler, adayların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek adına stratejik bir rol oynayacak.

Bahçeli'nin Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın büyük şehirlerde ortak aday çıkaracağını açıkladı. Bahçeli, karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygı temelli bir iş birliğinin Türkiye'nin önünü açacağını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim stratejisi, hem yerel dinamiklere hem de seçmen eğilimlerine dayalı detaylı bir plan çerçevesinde şekilleniyor.