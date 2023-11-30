Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi İçin Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yola Çıktı

Özel uçak 'TRK' ile Esenboğa Havalimanı'ndan saat 15.45'te hareket eden Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

COP28 Kapsamında Dubai'de Düzenlenecek Zirve

Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) çerçevesinde gerçekleştirilecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılımını içeriyor. Zirvede, liderler düzeyinde iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda ve sağlık gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

İkili Görüşmeler ve Diplomatik Temaslarda Bulunacak

Erdoğan'ın zirve marjında, Türkiye'nin iklim politikalarını vurgulayarak katkı sağlayacağı, aynı zamanda diğer ülkelerin liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu görüşmelerde, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği ve ortak çözüm yolları üzerinde durulması bekleniyor. Türkiye'nin, iklim değişikliği konusundaki ulusal politikalarını ve hedeflerini uluslararası platformlarda paylaşması, ülkenin çevresel sürdürülebilirlik çabalarını daha geniş bir kitleye duyurmasına olanak tanıyacak.

Türkiye'nin İklim Değişikliği Çabalarına Uluslararası Destek Arayışı

Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığını ve uluslararası arenada liderlik rolünü pekiştirme amacını taşıyor. Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji, ormancılık, ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda attığı adımlarla dikkat çekiyor. Bu ziyaret, Türkiye'nin bu çabalarını daha geniş bir platformda tanıtarak, uluslararası destek ve işbirliği fırsatlarını artırma hedefine hizmet ediyor.

Türkiye, Küresel İklim Eyleminde Güçlü Bir Rol Üstleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ziyareti, Türkiye'nin küresel iklim eylemindeki etkin rolünü pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Zirve, ülkeler arasında iklim değişikliği konusunda işbirliği ve dayanışmayı teşvik ederek, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan adımları destekleyecektir. Türkiye'nin bu alandaki çabalarının uluslararası düzeyde daha fazla tanınması, küresel çözümlere katkı sağlama potansiyelini artıracaktır