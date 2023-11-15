Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti, Küre İlçesinde Sel Felaketi Sonrası Doğal Gaz Altyapısı Tamamlandı

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz'i etkileyen sel afetinin ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların talepleri üzerine selden etkilenen ilçelere doğal gaz verileceği sözünü vermişti. Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, İnebolu, Çatalzeytin ve Cide ilçeleri, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda doğal gaza kavuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği Küre ilçesinde de doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı. İlçe, 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerindeki sel afetlerinden etkilenmiş ve kış mevsimlerinde yoğun kar yağışına maruz kalmıştı. Şimdi ise doğal gaz borularının döşenmesi için yapılan hat açma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Gelecek yıl ise ilçenin tamamına doğal gaz verilmesi hedefleniyor.

Küre Belediye Başkanı Salih Turan, doğal gazın ilçeye gelmesinin büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Sel afetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda doğal gaz sözü verilmesinin, ilçenin nüfusunun gitmesini engellediğini ve kalıcı olarak ilçede yaşayanların sayısını artırdığını ifade etti. Şu anda ilçede doğal gaz çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını ve vatandaşların doğal gazı kullanmaya başladığını söyledi. Başkan Turan ayrıca, bu yılın ilk defa doğal gazla birlikte kış mevsimini geçireceklerini ve ilçe sakinlerinin il merkezine gitmeyeceklerini dile getirdi.

TOKİ tarafından Küre ilçesine 316 konut yapılacağını belirten Başkan Turan, bu konutların inşaatının başladığını ve taleplere göre yeni konutlar yapılacağını açıkladı. Doğal gazın ilçeye gelmesiyle birlikte yatırımcıların da ilçeye ilgi göstermeye başladığını ve bu durumun ilçede bir hareketlilik sağladığını vurguladı. Ayrıca, ilçeye tersine göçün yavaşça gerçekleşmeye başladığını ekledi.