Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sosyal Medyadan Tehdit İddiasıyla Yargılanan Sanığa 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

05 Aralık 2023 tarihinde, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden dönen davaya Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık V.Ö ve avukatı, duruşma salonunda hazır bulunarak savunma yaptı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu yönündeki rapora dayanarak 'tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verdi.

Davanın Detayları ve Gelişmeler

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, sanığın babası mahkemeye vasi olarak ifade verdi. Baba, oğlunun zeka geriliği olduğunu belirterek beraat talep etti. Ancak mahkeme heyeti, akıl sağlığının yerinde olduğu yönündeki rapora güvenerek sanığa 'tehdit' suçundan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay'ın Önceki Kararı ve Yeniden Alınan Cezanın İncelenmesi

Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yapılan paylaşımları beğendiği iddiasıyla haklarında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dava açılan sanık V.Ö, önceki yargılama sonucunda 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplam 5 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu karar, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Sanığın Akıl Sağlığı İddiaları ve Mahkeme Kararı

Sanığın babasının mahkemeye sunduğu vasi ifadesinde, oğlunun zeka geriliği yaşadığı belirtilmiş, ancak mahkeme heyeti tarafından sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor göz önüne alınarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedilmiştir.

CHP'li Özkoç'a, Erdoğan'a Hakaretten 30 Bin Lira Tazminat Cezası

Bu gelişmelerin yanı sıra, CHP'li Özkoç'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 30 bin lira tazminat cezası verildiği de haberler arasında yer alıyor. Bu karar, ülkedeki siyasi çalkantıların da göstergesi olarak dikkat çekiyor.