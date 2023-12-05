  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sosyal Medyadan Tehdit İddiasıyla Yargılanan Sanığa 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sosyal Medyadan Tehdit İddiasıyla Yargılanan Sanığa 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sosyal Medyadan Tehdit İddiasıyla Yargılanan Sanığa 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden tehdit iddiasıyla yargılanan sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

05 Aralık 2023 tarihinde, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden dönen davaya Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık V.Ö ve avukatı, duruşma salonunda hazır bulunarak savunma yaptı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu yönündeki rapora dayanarak 'tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verdi.

recep-tayyip-erdogan-2146517.jpg

Davanın Detayları ve Gelişmeler

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, sanığın babası mahkemeye vasi olarak ifade verdi. Baba, oğlunun zeka geriliği olduğunu belirterek beraat talep etti. Ancak mahkeme heyeti, akıl sağlığının yerinde olduğu yönündeki rapora güvenerek sanığa 'tehdit' suçundan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay'ın Önceki Kararı ve Yeniden Alınan Cezanın İncelenmesi

Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yapılan paylaşımları beğendiği iddiasıyla haklarında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dava açılan sanık V.Ö, önceki yargılama sonucunda 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplam 5 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu karar, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Sanığın Akıl Sağlığı İddiaları ve Mahkeme Kararı

erdogan-2120974.jpg

Sanığın babasının mahkemeye sunduğu vasi ifadesinde, oğlunun zeka geriliği yaşadığı belirtilmiş, ancak mahkeme heyeti tarafından sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor göz önüne alınarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedilmiştir.

CHP'li Özkoç'a, Erdoğan'a Hakaretten 30 Bin Lira Tazminat Cezası

Bu gelişmelerin yanı sıra, CHP'li Özkoç'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 30 bin lira tazminat cezası verildiği de haberler arasında yer alıyor. Bu karar, ülkedeki siyasi çalkantıların da göstergesi olarak dikkat çekiyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu halkı ilçe ve beldelerini bilmiyor: Bolu’nun ilçe ve beldeleri nelerdir? Sorusunu birçok Bolulu cevaplayamadı
Bolu halkı ilçe ve beldelerini bilmiyor: Bolu’nun ilçe ve beldeleri nelerdir? Sorusunu birçok Bolulu cevaplayamadı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Türkiye'nin en iyi beş belediye başkanı arasında!
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Türkiye'nin en iyi beş belediye başkanı arasında!
Google'dan kullanıcılarına kritik güvenlik güncellemesi tavsiyesi
Google'dan kullanıcılarına kritik güvenlik güncellemesi tavsiyesi
Bolu'da gece yarısı doğa dostluğu: tilkiye ikram edilen köpek maması
Bolu'da gece yarısı doğa dostluğu: tilkiye ikram edilen köpek maması
Türkiye'nin biyolojik zenginliğinde yeni keşif: Bolu’da da genleri bulunuyor
Türkiye'nin biyolojik zenginliğinde yeni keşif: Bolu’da da genleri bulunuyor
Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan'ın Bolu ve Tokat bağlantısı
Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan'ın Bolu ve Tokat bağlantısı
Bolu pazarında bu hafta: fiyatlar ve vatandaşların düşünceleri
Bolu pazarında bu hafta: fiyatlar ve vatandaşların düşünceleri
Bolu'nun doğal mirası: Yeniçağa Gölü'nün Kuş Cenneti kitapta yaşatılıyor
Bolu'nun doğal mirası: Yeniçağa Gölü'nün Kuş Cenneti kitapta yaşatılıyor