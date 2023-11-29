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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı: Türkiye'nin Kararlı Dayanışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı: Türkiye'nin Kararlı Dayanışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

Bu önemli günün Filistinli kardeşlerle dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşleriyle birlikte olduğunu belirtti. Erdoğan'ın ifadeleri, Türkiye'nin Filistin meselesine olan kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

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Türkiye'nin Filistin'e Yardımları Sürüyor

Erdoğan'ın mesajında dikkat çeken bir diğer nokta, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının devam ettiği oldu. Cumhurbaşkanı, bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettiklerini açıkladı. Ayrıca, 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci geminin yola çıktığını duyurdu. Bu çerçevede, özellikle kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralılara Türkiye'nin sağladığı yardımların Gazze'de hayati önem taşıdığı belirtildi.

Temaslar Hızlanıyor: Rehinelerin Salıverilmesi ve Ateşkesin Kalıcılığı İçin Çalışmalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, Türkiye'nin Filistin meselesindeki çabalarının sadece insani yardımlarla sınırlı kalmadığına dair önemli bir vurgu da yer aldı. Erdoğan, rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için yapılacak temaslara hız verileceğini belirtti. Bu bağlamda, Türkiye'nin Filistin'deki gelişmeler üzerindeki etkileşimini artırma amacının altı çizildi.

Gazze'ye Sahra Hastaneleri: Türkiye'nin Taahhüdü

Erdoğan'ın mesajında Gazze'ye kurulacak sahra hastanelerine dair yapılan çalışmalara da vurgu yapıldı. Türkiye, Gazze'de sahra hastaneleri kurma taahhüdüyle, bölgedeki sağlık altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Yapılan yer tespit çalışmalarının ise Türkiye'nin bu taahhüdünü somut adımlara dönüştürme iradesini yansıttığı belirtildi.

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Türkiye'nin Tarihi ve İnsani Sorumluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin mesajı, Türkiye'nin tarihsel bağları ve insani sorumluluğu doğrultusunda Filistin meselesine duyduğu derin bağlılığı yansıtıyor. Türkiye'nin insani yardımlar, diplomatik çabalar ve sağlık alanındaki taahhütleri, bölgedeki istikrarsızlığın çözümüne yönelik uluslararası çabalara olan katkısını da vurguluyor. Bu noktada, Türkiye'nin Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde attığı adımlar, bölgedeki barış ve refahın güçlenmesi adına önemli bir role işaret ediyor

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