Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra Bakan Işıkhan'da açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da çalışan emeklilere yönelik önemli bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye verilmesi konusunda bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

Çalışan Emeklilere 5.000 TL İkramiye

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin Desteklenmesi Sürecek

Işıkhan, emeklilerin desteklenmesine yönelik kararlılıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Toplumdaki Hayal Kırıklığı Giderilecek mi?

Geçtiğimiz Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 5.000 TL'lik tek seferlik prim ödemesi, çalışan emeklilerin bu primden yararlanamayacağının anlaşılmasıyla hayal kırıklığına neden olmuştu. Yeni yapılan düzenlemeyle, toplumda yaklaşık 9 milyon çalışan emekliyi etkileyen bu hayal kırıklığının giderilmesi bekleniyor.

Bu yeni düzenleme, çalışan emekliler için önemli bir finansal destek ve moral kaynağı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, emeklilerin toplumdaki değerinin ve öneminin altını bir kez daha çizidi.