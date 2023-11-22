Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Konuşması: Filistin Trajedisi ve Küresel İnisiyatif Çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin'deki trajediyi vurgulayarak, G20 liderlerini iki devletli çözüm için inisiyatif almaya çağırdı.

Erdoğan, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramının tahammül sınırlarını aştığını belirtti. Ayrıca, Hindistan'daki tünel kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek, G20'nin küresel meselelerdeki lider rolünü vurguladı.

Filistin Trajedisi ve İnsanlık Tahammül Sınırları

Erdoğan, G20 bildirgesinde kutsal kitapları hedef alan saldırıların kınanmasını olumlu bulduklarını ifade etti. Ayrıca, çok taraflı kalkınma bankalarının geliştirilmesi konusuna da değindi. Küresel büyüme, finansman koşullarındaki daralma, jeopolitik gerilimler, korumacılık eğilimleri, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi faktörlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

G20'nin Küresel Meselelere Liderlik Rolü ve İkili Çözümlere Yapılan Çağrı

Erdoğan, kalkınmanın temel unsurlarından birinin toplumun tüm bireylerinin bu sürecin bir parçası olması olduğunu vurgulayarak, kadının güçlendirilmesi çalışmalarına liderlik ettiklerini ve bu konuda attıkları adımları güçlendirdiklerini ifade etti.

Kadının Güçlendirilmesi: Türkiye'nin Öncülüğü ve G20'deki Yeri

Ukrayna'daki savaş ve Filistin'deki trajediye vurgu yaparak, İsrail'in sivil ölümlerine yol açan saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Bu saldırıları savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi ve bu eylemlerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Hukuk Perspektifinde İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 liderlerine çağrıda bulunarak, iki devletli çözümün tesisi için inisiyatif almalarını istedi. Türkiye olarak, bölgedeki yeni güvenlik mimarisinde sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını ve insani yardımları sürdürdüklerini vurguladı. Mısırla iş birliği içinde Gazze'ye yapılan yardımları anlattı ve tıbbi yardımların kesintisiz temini için diğer liderleri gereken adımları atmaya davet etti.

G20 Liderlerine Yapılan Çağrı: İki Devletli Çözüm İçin İnisiyatif Alın

Erdoğan'ın bu çağrısı, G20 zirvesindeki liderler arasında Filistin sorununa çözüm bulma konusunda daha fazla iş birliği ve çaba gerektiğini vurgulayan önemli bir mesaj olarak öne çıktı.