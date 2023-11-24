Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlkeleriyle Güçlenen Türkiye Ekonomisinde Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye

Bu teklif, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini içeriyor ve Türkiye'deki emekliler için mali destek sağlamayı amaçlıyor.

Güler, düzenlemenin detaylarını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İkramiye Talimatı: Çalışan Emeklilere 5 Bin TL Destek

Bu talimatın ardından, çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye uygulamasının detayları belirlenecek ve planlama süreci tamamlanacaktır.

Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışan emeklilere verilecek olan ikramiyeyle ilgili kapsam ve detaylar, yapılan çalışmanın ardından ortaya çıkacak.

AK Parti Grup Başkanı Güler: Detaylar Çalışma Sonrasında Belli Olacak

Bu adım, Cumhurbaşkanımızın çalışan emeklilere yönelik duyarlılığını ve sosyal politika anlayışını bir kez daha göstermektedir" dedi.

Daha önce alınan bir kararla, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti. Bu ödemeler, kasım ayının ilk iki haftasında emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı.

Emeklilere Yönelik Ekonomi Düzenlemesi: 5 Bin TL'lik İkramiye Ayrıntıları

Bu uygulama, emeklilere mali destek sağlamayı amaçlayarak, ekonomik açıdan zorlu bir dönemde emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirilmişti.

Güler, yapılan düzenleme ile birlikte çalışan emeklilere yönelik yeni bir ikramiye programının hayata geçirileceğini belirtti.

Türkiye Ekonomisinde Yeni Adım: Emeklilere Sağlanan Mali Destek Detayları

Ancak, detayların çalışma sonrasında belirleneceğini vurgulayarak, bu konuda yapılacak çalışmanın emeklilerin ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verilmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan düzenlemeler, Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve sosyal refahını artırmaya yönelik adımları içermekte olup, bu çerçevede çalışan emeklilere yönelik sağlanacak olan 5 bin TL'lik ikramiye, emeklilerin maddi durumlarına katkı sağlama amacını taşımaktadır.