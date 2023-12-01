Cybertruck Fiyat, Tesla Cybertruck Türkiye'ye Geldi Mi? Tesla Cybertruck: Yenilikçi Tasarım ve Güçlü Performans

Araç, üç farklı versiyonuyla kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. İşte Cybertruck'ın öne çıkan özellikleri:

1. Menzil ve Performans:

RWD (Arkadan İtiş): 402 km menzil, 6.5 saniyede 0'dan 97 km/s hıza çıkabilme.

402 km menzil, 6.5 saniyede 0'dan 97 km/s hıza çıkabilme. AWD (Dört Tekerden Çekiş, İki Motorlu): 547 km menzil, 3.9 saniyede hızlanma.

547 km menzil, 3.9 saniyede hızlanma. CyberBeast (Üç Motorlu): 515 km menzil, sadece 2.6 saniyede 0'dan 97 km/s hıza çıkabilme.

2. Ekstra Batarya ile Artan Menzil:

Sunumda bahsedilen ekstra batarya ile Cybertruck'ın menzili 756 km'ye kadar çıkabiliyor. Bu, uzun mesafe seyahat edenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

3. Dayanıklılık ve Taşıma Kapasitesi:

Kurşuna dayanıklı paslanmaz çelik gövde.

1134 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi.

43 cm'lik yerden yükseklik.

4. İnovatif Tasarım:

Köşeli ve futuristik tasarım, aerodinamik olarak beklenenden daha iyi bir performans sunuyor.

0.335 cd sürtünme katsayısıyla rakiplerinden daha iyi bir aerodinamik yapı.

5. Steer-by-Wire Teknolojisi ve Düşük Kablo Kullanımı:

Cybertruck, steer-by-wire teknolojisiyle gelen ilk araç olma özelliğini taşıyor.

48 volt sistemle gelmesi, %70 daha az kablo kullanımına olanak tanıyor.

6. Çevre Dostu Elektrik Sağlama Özellikleri:

Arka kasada 4 adet 120 Volt ve 1 adet 240 Volt priz, 40 A'e kadar çıkış sağlayabiliyor.

V2H (araçtan eve elektrik sağlama) özelliği, diğer elektrikli araçları şarj etme imkanı sunuyor.

7. Hızlı Şarj ve Güçlü Çekiş Kapasitesi:

250 kW şarj hızı, 15 dakikalık şarjla 206 km yol alma.

Çekme kapasitesi, farklı modellerde 3400 kg ila 4990 kg arasında değişiyor.

Tesla Cybertruck, sadece güçlü performansıyla değil, aynı zamanda çevre dostu ve inovatif özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yenilikçi tasarımıyla birçok kullanıcının beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Tesla'nın web sitesinde şu anda siparişe açık olan AWD ve CyberBeast modelleri, elektrikli araç tutkunlarını heyecanlandırıyor. Başlangıç modelinin ise ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.