Dacia Jogger Kasım Ayı Fiyatları ve Özellikleri: Hem 7 Kişilik Hem SUV, Hem Uygun Fiyatlı!

Dacia, uygun fiyat politikası ve kullanışlı modelleriyle bilinen bir marka. Özellikle 7 kişilik SUV segmentinde sunduğu Jogger modeli, hem geniş ailelere hem de bütçe dostu araç arayanlara hitap ediyor. İşte Dacia Jogger'ın Kasım ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri:

Dacia Jogger Fiyatları: Dacia Jogger, Türkiye pazarında farklı donanım seçenekleriyle sunuluyor. İşte bu donanımlar ve güncel fiyatları: Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.034.000 ₺

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.048.000 ₺

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.054.000 ₺

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 ₺

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 ₺

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.120.000 ₺

Performans ve Yakıt Ekonomisi: Dacia Jogger, baz donanım seviyesinde 110 beygir gücünde turbo beslemeli benzinli bir motor ile geliyor. Bu motor, hem performans hem de yakıt ekonomisi açısından tatmin edici sonuçlar sunuyor. Araç, kullanıcılara düşük yakıt tüketimi ve güçlü bir performans vadederken, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Düşük Bakım Maliyeti: Dacia Jogger modeli, üretim ve parça maliyetleri açısından oldukça uygun bir otomobil olarak öne çıkıyor. Bu durum, kullanıcıların uzun vadede bakım maliyetlerini düşük tutmalarına olanak sağlıyor.

Çeşitli Donanım Seçenekleri: Dacia Jogger, farklı donanım seçenekleriyle kullanıcılara esneklik sunuyor. Farklı ihtiyaçlara ve bütçelere hitap eden donanım seviyeleri, kullanıcıların araçlarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyor.

Dacia Jogger, uygun fiyatlı ve çok yönlü bir araç olarak Türkiye otomobil pazarında önemli bir konumda bulunuyor. Hem geniş iç hacmiyle dikkat çeken hem de bütçe dostu fiyatlarıyla tercih edilen bir SUV modeli olarak öne çıkıyor.