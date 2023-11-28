Denizbank'tan 'Terim Fonu' iddialarına yanıt: Davanın detayları ve bankanın açıklaması

Denizbank, kamuoyunun gündeminde yer alan ve Şube Müdürü Seçil Erzan'ın 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 'Terim Fonu' davasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Bankanın açıklamasında, davada bankanın herhangi bir kovuşturmayla karşı karşıya olmadığına ve olayın bankayla ilgisi olmadığına vurgu yapıldı.

Dava detayları ve bankanın tepkisi

Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirisi vaadiyle aralarında tanınmış sporcuların da olduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor. Denizbank, bu olayın bankayla ilgili olmadığını ve konunun mahkemede çözülmesini beklediklerini belirtti. Banka, bazı basın yayın organlarında yer alan tek taraflı ve gerçek dışı beyanatların, bankanın itibarına zarar verdiğini ifade etti.

Bankanın kamuoyuna bilgilendirmesi

Denizbank, 700'e yakın şubesi ve 15.000 çalışanıyla Türkiye'nin 5. büyük özel bankası olduğunu ve 27 yıllık tarihinde ülkeye 10 milyar USD'nin üzerinde net sermaye girişi sağladığını açıkladı. Ayrıca, banka yönetiminin bu konudan haberdar olmadığına ve iddiaların mesnetsiz olduğuna dikkat çekildi.

Bankanın şikayetçi ve Avukatlara yanıtı

Banka, davada mağdur olduklarını iddia eden kişi ve avukatlar tarafından verilen beyanatların doğruları saklayarak tek taraflı ve aslı olmayan beyanatlar olduğunu ifade etti. Denizbank, bu tür açıklamaların hem gerçekleri çarpıttığını hem de bankanın itibarını zedelediğini belirtti.

Bankanın iddialara cevabı ve beklentileri

Denizbank, kovuşturma süreci devam eden bu olayda; mahkemelerin hızla ve adilane bir şekilde sonuca varacağına olan inancını dile getirdi. Banka, hukuk sürecinin ve adaletin tecelli etmesini beklediğini açıkladı ve kamuoyuna bu bilgilendirmenin yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.