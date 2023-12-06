Deprem öncesi hayvanların tepkileri: İTÜ uzmanından çarpıcı açıklamalar

Veteriner İç Hastalıklar ve Psikoloji Uzmanı Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, bu konuda önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Dodurka'ya göre, hayvanlar, insanlardan daha güçlü algılama kapasiteleriyle depremleri öncesinden hissedebiliyor ve bu, çeşitli bilimsel çalışmalarla destekleniyor.

Bolu ve İzmit depremlerinde hayvan davranışları

Özellikle Bolu ve İzmit depremleri öncesi, hayvanların garip davranışları birçok insan tarafından gözlemlendi. Prof. Dr. Dodurka, 17 Ağustos depreminden sonra yapılan araştırmalarda, deprem öncesi birçok sıra dışı olayın, özellikle hayvanlarla ilgili olduğunu belirtti. Bu davranışların hangi hayvan türünde daha fazla olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, köpeklerin bu durumlara özellikle duyarlı olduğu gözlemleniyor.

Köpeklerin deprem algısı

Prof. Dr. Dodurka, köpeklerin düşük frekanslı sesler, yer kabuğu titreşimleri, yer çekim anormallikleri, yer eğimindeki değişimler ve sismik dalgalar gibi depremle alakalı doğa olaylarını algılayabildiğini açıkladı. Bu algı, köpeklerin gelişmiş duyu organları ve açıklanamayan diğer yetenekleri sayesinde mümkün oluyor.

Deprem öncesi köpeklerin tepkileri

Hayvanların deprem öncesi tepkilerini incelemek için çeşitli deneyler yapıldığını belirten Dodurka, bu tepkilerin genellikle korku ve anksiyete şeklinde olduğunu söyledi. Köpeklerin sıkıntı, endişe, kaçma, havlama, uluma, ağlama gibi davranışlar sergilediğini ifade etti.

Hayvan davranışları ve deprem tahmini

Deprem tahmin merkezlerinde hayvan davranışlarından yararlanma yöntemlerine değinen Dodurka, bu konuda özellikle Çin'deki uygulamalara dikkat çekti. Çin, 1974 yılında deprem beklentisi arttığında 100 binden fazla gözlemciyle hayvan davranışlarını ve diğer deprem habercilerini gözlemledi ve bu sayede büyük bir felaketin önüne geçti.

Deprem habercisi olarak hayvanlar

Prof. Dr. Dodurka, hayvanların tepkilerinin deprem habercisi olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığını tartıştı. Tek bir hayvanın tepkisine güvenmenin yanıltıcı olabileceğini, çünkü her depremin ve hayvanın tepkisinin farklı olabileceğini belirtti. Bununla birlikte, geniş bir alanda yaşayan hayvanlardaki garip davranışların, deneyimli kişiler tarafından gözlenmesi ve jeofizikçilerin bu verileri değerlendirmesi, deprem tahmini konusunda önemli bulgular sunabilir.