  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasgür: “Bu deprem, KAF için bir tehlike oluşturmaz diyemeyiz, haberci depremler olarak izlenmeli"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasgür: “Bu deprem, KAF için bir tehlike oluşturmaz diyemeyiz, haberci depremler olarak izlenmeli"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasgür: “Bu deprem, KAF için bir tehlike oluşturmaz diyemeyiz, haberci depremler olarak izlenmeli"

Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 ve 4.5’lik depremler ile ilgili "Güney Marmara için beklediğimiz bir depremdi" diyen Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür, "Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı (KAF) etkilemez diyemeyiz.

Haberci depremler olarak izlemeliyiz. Bu bölgede aktivitenin artacağının da bir göstergesidir" dedi.

Gemlik Körfezi’nde 3 dakika arayla meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem de tüm Marmara bölgesinde hissedildi. Özellikle İstanbul’da hissedilmesi üzerine beklenen büyük İstanbul depremi için de korkuya sebep olan sarsıntılar ile ilgili Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür açıklamalarda bulundu.

bu-gunku-deprem-guney-marmara-icin-beklenen-bir-depremdi.jpg

İşte deprem hakkında uzman görüşü

Prof. Dr. Zeki Hasgür, “Bu bölgede daha önce kırılma olmaması nedeniyle Güney Marmara’da beklenen bir depremdir. Kuzey Marmara fay hattı 1999’da kırılmıştı. Ancak Güney Marmara’da bir kırılma olmadı bu süre içinde. Zaten gerilmiş, yükselmiş olan Güney Marmara’da 6 Şubat’taki son depremlerden sonra bölgenin gerilimi arttı. Bu 5.1 büyüklüğündeki depremi beklenen bir deprem olarak nitelendirebiliriz. Ancak bunlar ipucu veren, haberci depremlerdir. Bunun gibi 5.1 gibi depremlerin olmasını bekleyebiliriz. İzlenmesi gerekir” dedi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Teknoloji Devi Apple'dan yenilik: iPhone 16 serisinde eylem düğmesi
Teknoloji Devi Apple'dan yenilik: iPhone 16 serisinde eylem düğmesi
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “8 milyon asgari ücretli var, başlarını aşağı eğme lüksümüz yok"
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “8 milyon asgari ücretli var, başlarını aşağı eğme lüksümüz yok"
SMS dolandırıcılığına dikkat, Avukat Fikret Çıracı'dan önemli uyarılar
SMS dolandırıcılığına dikkat, Avukat Fikret Çıracı'dan önemli uyarılar
Bolu’da Cadde ortasında alkol içen adam çocukları da davet etti!
Bolu’da Cadde ortasında alkol içen adam çocukları da davet etti!
ODTÜ Mezunu Nazım Ulusoy, CHP'den Mudurnu Belediye Başkan aday adayı
ODTÜ Mezunu Nazım Ulusoy, CHP'den Mudurnu Belediye Başkan aday adayı
Bolu'da Kadınların Gücü: Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Organik Tarımın Yükselişi
Bolu'da Kadınların Gücü: Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Organik Tarımın Yükselişi
Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde Sıkı Trafik Denetimi: Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem Uygulaması
Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde Sıkı Trafik Denetimi: Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem Uygulaması