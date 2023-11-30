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Dere Çetinören Köyü'nde Ahşap Ev Yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Dere Çetinören Köyü'nde Ahşap Ev Yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Mudurnu ilçesine bağlı Dere Çetinören köyünde, İsmail Y.'ye ait tek katlı ahşap evde meydana gelen yangın, elektrik hattındaki sorun nedeniyle çıktı.

Elektrik kablolarının içten yanmasıyla başlayan alevler, evin tamamını saran yoğun dumanla birlikte köy sakinlerini korku içinde bıraktı. İlk belirlemelere göre, yangının nedeni, evdeki elektrik hattındaki arıza ve aşırı ısınma olarak tespit edildi.

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Yangın İhbarı ve İlk Müdahale

Olay, Dere Çetinören köyü Dere Mahallesi'nde gerçekleşti. İsmail Y.'nin evinde çıkan yangın, çevre sakinleri tarafından fark edilerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Evde bulunan İsmail Y. ve Zennur Y., yoğun duman nedeniyle etkilendi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile alevleri kontrol altına alarak, yangının diğer bölümlere sıçramasını önledi.

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Dumandan Etkilenen İki Kişiye Sağlık Müdahalesi

Yangın sonucunda dumandan etkilenen İsmail Y. ve Zennur Y., sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak kontrol altına alındı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, her iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara zamanında yapılan müdahale, olası sağlık sorunlarının önlenmesinde etkili oldu.

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İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Söndürme Çalışması

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evde gerekli kontrolleri yaparak yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Bu başarılı müdahale, yangının diğer evlere sıçramasını önleyerek çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri, evin ahşap yapısının yangına karşı daha hassas olması nedeniyle ekstra dikkat gösterdi.

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İnceleme Başlatıldı

Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, evdeki elektrik hattındaki arızanın yanı sıra diğer olası etkenleri belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İncelemenin tamamlanmasının ardından, yangının tam olarak nasıl başladığı ve benzer durumların önüne geçmek için alınacak tedbirler netlik kazanacak.

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Mudurnu ilçesine bağlı Dere Çetinören köyünde yaşanan ahşap ev yangını, hızlı ve etkili müdahale ile daha büyük bir felaketi önledi. Yangının sebeplerinin belirlenmesi ve benzer olayların yaşanmaması için alınacak önlemler, ilgili yetkililer tarafından titizlikle ele alınmaktadır.

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