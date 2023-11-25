Devrek'te Coşkulu Kutlama: 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri

İlçede düzenlenen etkinliklere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya'nın liderliğinde başlanıldı. Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan anıta çelenk sunulması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. AKM'de gerçekleşen etkinlikte, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, öğretmenlerle bir araya gelerek günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet Bulvarı'nda Anıta Çelenk Sunumu ve İstiklal Marşı Okunması

Etkinlik kapsamında emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edilirken, üç aday öğretmenin yemin töreni de gerçekleştirildi. Program, Devrek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen müzik ve şiir dinletisi ile sona erdi. Katılımın yüksek olduğu etkinlikte, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve birçok davetli yer aldı.

Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya'nın Öğretmenler Günü Konuşması

Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, öğretmenliği yüksek bir ideal, kutsal bir hizmet mesleği olarak tanımlayarak, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren önemli aktörler olduğunu vurguladı. Kahya, öğretmenlerin fedakarlıkları ve özverili çalışmalarıyla öğrencilere rehberlik ettiğini ve topluma yön verdiğini belirtti.

Emekli Olan Öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerinin Takdimi

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken Kahya, bu kutsal mesleğin yüksek ideallerle donatılmış bireyler tarafından icra edildiğini ifade etti. Ayrıca, geçmişten günümüze büyük şahsiyetleri yetiştiren öğretmenlerin toplumun ilerlemesine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Üç Aday Öğretmenin Yemin Töreni ve Mesleklerine Adım Atmaları

Devrek'te gerçekleşen etkinlikler, öğretmenlerin kutsal mesleğine ve topluma katkılarına vurgu yaparak, öğretmenlerin değerini bir kez daha ön plana çıkardı.