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Devrek'te finansal okuryazarlık eğitimi TÜBİTAK 2237-A Projesi ile gerçekleştirildi

Devrek'te finansal okuryazarlık eğitimi TÜBİTAK 2237-A Projesi ile gerçekleştirildi

Devrek, finansal okuryazarlığın önemini vurgulayan bir eğitim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Kampüsü'nde TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Etkinlik Projesi kapsamında hayata geçirildi.

Projenin yürütücüsü olan ZBEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Kanat, "Finansal Okuryazarlık: Paranın Yönetimi ve Finansal Bilinçlilik" başlıklı eğitimi başarıyla gerçekleştirdi.

21 Saatlik bilinçlendirici eğitim

Bu özel eğitim programı, 21 saat boyunca süren yoğun bir içeriğe sahipti. Katılımcılara ulusal ve uluslararası alanda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi edinme fırsatı sunarak, disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara altyapı oluşturma amacı güdüldü. Ayrıca katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlanması da hedefler arasındaydı.

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Uzman eğitmenlerden değerli katkılar

Eğitim programında yer alan eğitmenler arasında Kastamonu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tolga Ulusoy, Hitit Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Yıldırım, İnönü Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nevzat Tetik, Hitit Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erkan Ustaoğlu, Dicle Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Salahattin Altundağ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Berk Yıldız ve Dr. Öğretim Üyesi Gizay Daver yer aldılar. Bu deneyimli eğitmenler, katılımcılara kişisel finans yönetimi, finansal gelecek planlaması, kredi kartları ve borç yönetimi, yatırım ve borçlanma araçları, türev ürünler, risk yönetimi, dijital finans, veri gizliliği ve güvenliği, temel analiz, emeklilik planlaması gibi önemli konularda derinlemesine eğitimler verdi.

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Katılımcılar memnuniyetle eğitim aldı

Eğitim programına proje çerçevesinde çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere toplam 40 öğrenci katıldı. Katılımcılar, finansal konulardaki bilinçlerini artırmak ve daha iyi finansal kararlar alabilmek adına bu eşsiz fırsattan yararlandılar. Eğitim sonunda, katılımcılara Doç. Dr. Ersin Kanat tarafından katılım belgeleri takdim edildi. Ayrıca, etkinliğin anısını ölümsüzleştirmek için bir hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Finansal okuryazarlık eğitimi devam edecek

Devrek'teki bu önemli etkinlik, finansal okuryazarlık alanında farkındalığı artırmayı hedefleyen bir başlangıç oldu. Gelecekte de benzer etkinliklerin düzenlenmesi ve daha fazla öğrencinin finansal bilinç kazanmasına katkı sağlanması planlanıyor.

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