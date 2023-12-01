DİSK'ten asgari ücret açıklaması: 2024 yılı için rakam belirlemiyoruz

Çerkezoğlu, yıllar sonra ilk kez DİSK olarak bir asgari ücret rakamı önermeyeceklerini belirtti. Bu kararın, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu yüksek enflasyon koşulları göz önünde bulundurularak alındığını ifade etti.

2024 yılı asgari ücreti için farklı yaklaşım

DİSK'in geleneksel olarak her yıl bir asgari ücret rakamı önerdiği biliniyor, ancak bu yıl durum farklı. Çerkezoğlu, 2024 yılı için bir asgari ücret rakamı belirlememenin sebebini, "Bugün 1 Aralık ve biz zamlı asgari ücreti 1 Şubat'ta alacağız. Bugün söylediğimiz rakamın bu yüksek enflasyon koşullarında 2 ay sonra uçup gideceğini hepimiz biliyoruz" sözleriyle açıkladı.

Asgari ücretin düzenli güncellenmesi çağrısı

Çerkezoğlu ayrıca, asgari ücretin enflasyon oranlarına bağlı olarak yılda dört kez gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Bu çağrı, çalışanların ekonomik koşullara uyum sağlayabilmesi ve adil bir gelir dağılımı için önem taşıyor.

Gelir ve vergi adaleti vurgusu

DİSK Genel Başkanı, gelir ve vergi adaletinin sağlanması konusunda da görüşlerini paylaştı. Ülkenin değerlerini ve güzelliklerini üreten bireylerin insanca yaşaması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, bu konuda atılması gereken adımların açık ve net olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, asgari ücret meselesinin sadece bir rakamdan ibaret olmadığını, daha geniş bir ekonomik adalet ve eşitlik perspektifine sahip olduğunu gösteriyor.