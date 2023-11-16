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Doç. Dr. Osman Kayapınar'dan kalp hastalıkları üzerine uyarılar

Doç. Dr. Osman Kayapınar'dan kalp hastalıkları üzerine uyarılar

Kalp hastalıkları ve yaşam tarzı ilişkisi: Düzce Üniversitesi'nden Doç. Dr. Osman Kayapınar, sigara ve yanlış beslenme alışkanlıklarının kalp sağlığına etkilerini anlatıyor.

Düzce Üniversitesi'nin öncü sağlık uzmanlarından Doç. Dr. Osman Kayapınar, kalp sağlığı üzerine hayati bilgiler verdi. Düzce Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği "Kalp Hastalıkları ve Yaşam Tarzı" konulu konferansta konuşmacı olarak yer alan Kayapınar, kalp hastalıklarının oluşumundaki risk faktörlerine dikkat çekti. Sigara kullanımı ve beslenme düzeninin kalp sağlığı üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

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Sigara ve yanlış beslenme alışkanlıkları kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor

Kayapınar, sigara ve yanlış beslenme alışkanlıklarının kalp hastalıkları riskini artırdığını vurguladı. Kalp hastalıklarının oluşumundaki çevresel ve genetik faktörlerin yanı sıra, yaşam tarzı seçimlerinin de büyük önem taşıdığını belirtti. Akdeniz diyetinin faydalarına değinen Kayapınar, tuz tüketiminin azaltılmasının kalp sağlığı için kritik olduğunu söyledi.
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Kalp hastalıklarının önlenmesinde yaşam tarzı değişiklikleri ön planda

Etkinlik, kalp hastalıklarının önlenmesinde yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurgulayarak sona erdi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Kayapınar, sağlıklı bir yaşam tarzının kalp hastalıklarını önlemedeki etkisine dikkat çekti. Etkinlik, Doç. Dr. Ali Etem Gürel'in Doç. Dr. Osman Kayapınar'a teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.

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