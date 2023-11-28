Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Fırtına Alarmı: Valiliklerden Acil Uyarı

Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Kastamonu Valilikleri, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, vatandaşları olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda acil koduyla uyardı.

Düzce Valiliği'nden Kritik Uyarı

Düzce Valiliği, 28 Kasım 2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de (Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak) güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Fırtınanın 28 Kasım saat 15:00'den 29 Kasım saat 15:00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Sakarya Valiliği'nden Önlem Çağrısı

Sakarya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere dayanarak, vatandaşları 28 Kasım'da beklenen güçlü fırtına konusunda sosyal medya üzerinden uyardı. Yapılan açıklamada, rüzgarların güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kastamonu Valiliği'nden Önlem önerisi

Kastamonu Valiliği, 28 Kasım 15:00 ile 29 Kasım 15:00 arasında merkez ve ilçelerde güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) konusunda vatandaşları uyardı. Beklenen fırtına nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Kocaeli Valiliği: Fırtına ve Karla Mücadele Çalışmaları

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına ek olarak, hafta sonu Kocaeli'de etkili olan fırtınanın yanı sıra yüksek kesimlerde görülen kar yağışına dikkat çekti. Cumartesi gece yarısından itibaren nöbet listesi oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için sürekli olarak kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Vatandaşların Alması Gereken Önlemler

Bu dört ilde yaşayan vatandaşların, valiliklerin uyarılarına dikkat etmeleri ve olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşımaktadır. Güçlü rüzgar ve fırtına, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi risklere karşı önlemler alınmalı, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için alternatif planlar yapılmalı ve gerekli durumlarda evde kalınmalıdır.