Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Akraba Evlilikleri Yüksek

Türkiye genelinde yapılan son araştırmalar, akraba evliliklerinin oranlarını detaylandırıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yer alan iller, akraba evliliği geleneğinin en yoğun yaşandığı yerler olarak dikkat çekiyor.

Akraba Evliliğinde Şanlıurfa Önde

Türkiye genelinde ortalama akraba evliliği oranı %3,86 olarak belirlenirken, bazı iller bu ortalamanın çok üzerinde yer alıyor. Bu iller arasında %18,42 ile Şanlıurfa ilk sırada yer alıyor. Ardından Mardin (%13,74), Muş (%12,86), Siirt (%12,82), ve Diyarbakır (%11,74) gibi iller, akraba evliliği geleneğinin en yoğun olduğu bölgeler olarak sıralanıyor.

Bolu ve batı illerinde akraba evliliği düşük

Diğer yandan, Bolu, Edirne ve Burdur gibi iller, Türkiye'deki akraba evliliği oranlarının en düşük olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor. Bolu’da akraba evliliğinin % 5 civarında olduğu açıklandı. Bu iller, akraba evliliği geleneğinin az olduğu yerler olarak dikkat çekiyor.

Genç Nüfus ve Kültürel Dinamiklerin Rolü

Araştırma sonuçları, genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde akraba evliliğinin daha yaygın olduğunu gösteriyor. Bu durum, Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerindeki kültürel farklılıkların ve geleneklerin, evlilik tercihlerini nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Bölgesel ve kültürel dinamiklerin, toplumsal yapı üzerindeki etkileri bu araştırma ile bir kez daha vurgulanıyor