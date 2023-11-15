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Dr. Faruk Özlü'nün 'Belediyeciliğin Esasları' Kitabı: Yerel Yönetimde Yenilikçi Vizyon ve Stratejiler

Dr. Faruk Özlü'nün 'Belediyeciliğin Esasları' Kitabı: Yerel Yönetimde Yenilikçi Vizyon ve Stratejiler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün, 4,5 yıllık görev süresi boyunca edindiği bilgi ve tecrübeleri aktardığı 'Belediyeciliğin Esasları' adlı kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Başkan Özlü, kitabın bir yorum, gözlem ya da deneme çalışması olmadığını, bilimsel verilerle desteklenmiş, sorun ve çözümlerin bir arada işlendiği tez çalışması niteliğinde olduğunu vurguladı.

Dr. Faruk Özlü'nün Yeni Kitabı 'Belediyeciliğin Esasları': Bilimsel Bir Yaklaşım

Kitap, Belediye Başkanlığı dönemindeki deneyimlerini İnsan, Bütçe, İmar, Altyapı, Çevre, Ulaşım, Kültür, Kalkınma, Teknoloji ve Kalite gibi on ana başlık altında topluyor. Başkan Özlü, bu eseri, rahmetli babası Ahmet ve annesi Behice'nin hatırasına ithafen kaleme aldığını belirtti.

'Belediyeciliğin Esasları'nda On Temel İlke: Kapsamlı Bir Belediye Yönetimi Rehberi

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Kitabın, belediyeciliğin yalnızca belediye başkanları veya çalışanlarını değil, tüm vatandaşları ilgilendirdiğini ifade eden Özlü, belediyelerin şehirlerin olgunlaşmasında ve medeniyetlerin inşasında başrol oynadıklarını dile getirdi. Kitabın, belediye başkanlığı tecrübelerine dayanarak hazırlanmış bir vizyon tasarımı olduğunu vurguladı.

Belediyelerin Şehirlerin Gelişimindeki Rolü ve Vizyon Tasarımı

Kitapta, hizmetlerin hedef kitlesi olan insanların memnuniyetine odaklanıldığını belirten Özlü, bu vizyonun vatandaşların memnuniyetine göre şekillendirildiğini ve başarı kriteri olarak görüldüğünü söyledi. Kitapta, on ana başlığın her birini birer cümle ile özetlediklerini de ekledi.

Kitabın Hedefi ve Etkisi: Yerel Yönetimlere Yeni Bakış Açıları

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Özlü, kitabın, Düzce'nin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve potansiyelini birlikte değerlendirdiklerini, bu kaynağın okuyuculara çok şey katacağını düşündüğünü ifade etti. Her karar ve sistemin şehre katkı sağlama amacı taşıdığını, yerel yönetimler konusunda ilgi duyan herkese yeni bakış açıları kazandıracağını belirtti. Tanıtım, basın mensuplarının kitabı okuması ve yorumlarını paylaşması çağrısıyla sona erdi.

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