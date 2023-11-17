Dünya KOAH günü, akciğer sağlığına dair önemli bilgiler

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), dünya genelinde en ölümcül üç hastalıktan biri olarak kabul ediliyor. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Dünya KOAH Günü" adlı seminerde bu ciddi sağlık sorununa dikkat çekildi.

KOAH nedir ve nasıl etkiler?

KOAH, nefes alıp verme güçlüğü, kalıcı solunum problemleri ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olarak tanımlanıyor. Dünya genelinde yetişkin nüfusun onda birini etkileyen bu hastalık, ölümlerin yaygın bir nedeni haline gelmiştir.

Tütün kullanımı ve hava kirliliği tehlikeli faktörlerdir

Seminerde KOAH'ın en yaygın nedenlerinden birinin tütün dumanı olduğu vurgulandı. Ancak sadece tütün kullanımı değil, iç ve dış mekanlardaki fosil yakıtlar, biyokütle ve orman yangınlarına maruz kalma, ve hava kirliliği gibi faktörler de KOAH riskini artırır.

KOAH belirtileri ve tedavisi

KOAH'ın en sık görülen belirtileri öksürük, balgam, nefes darlığı ve yorgunluk hissi olarak tanımlandı. Seminere katılan uzmanlar, KOAH tanısı konulan kişilere tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmalarını, zararlı ortamlardan kaçınmalarını, sağlıklı beslenmelerini ve günlük egzersiz yapmalarını önerdi.

Düzce'de hava kirliliği sorunu

Seminerde Düzce'nin hava kirliliğinin yüksek olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle, Düzce'de yaşayanların bu soruna karşı dikkatli olmaları ve koruyucu önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

Dünya KOAH günü teması: "Havamızı koruyalım, KOAH'sız yaşayalım"

Bu yılki Dünya KOAH Günü teması "Havamızı Koruyalım, KOAH'sız Yaşayalım" olarak belirlendi. Temiz hava ve akciğer sağlığının önemine vurgu yapılarak, iklim değişiminin etkileri de kapsandı.

Akciğer sağlığını koruma yolları

Akciğer sağlığını korumak ve sağlıklı nefes almak için tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak, içilen ortam havasını temiz tutmak, düzenli ve sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, yaşa uygun aşıları yaptırmak ve iklim değişimine duyarsız kalmamak önemlidir.