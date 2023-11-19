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Dünyaca Ünlü Şef Ömür Akkor'un Düzce Keşfi

Dünyaca Ünlü Şef Ömür Akkor'un Düzce Keşfi

Dünyaca ünlü şef, seyyah ve yazar Ömür Akkor, Türkiye'nin kültürel ve gastronomik zenginliklerini keşfetmeye devam ediyor. Bu kez rotası Düzce'yi işaret etti. Şehrin kuzeyden güneye her köşesini gezen Akkor, Düzce'nin tarihi ve kültürel dokusunu inceledi.

Düzce Belediyesi'nin kurduğu Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), gastronomi alanında önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Akkor, bu merkezde Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Arslan, Neslihan Ay ve Düzce BelTur Genel Müdürü Erdem Yılmaz ile bir araya geldi.

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Akçakoca'da balık mezatı ve restoran ziyaretleri

Akkor'un gezisi, Akçakoca’da devam etti. Burada, limanda gerçekleştirilen balık mezatına katılarak, balık restoranlarını ziyaret etti. Bu ziyaretler, bölgenin deniz ürünleri kültürüne ışık tuttu.

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Tarihi Konuralp Antik Kenti'nde özel bir yemek

Gezinin en önemli anlarından biri, Coğrafi İşaretli Konuralp Pirinci ile yapılan Yufkalı Konuralp Pilavı'nın hazırlanmasıydı. Akkor, Konuralp Antik Kentinde bu özel yemeği hazırlayarak, bölgenin tarihi ve kültürel mirasıyla mutfak sanatlarını birleştirdi.

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Konuralp antik kentine hayranlık

Konuralp Antik Kentini gezerken Akkor, bu tarihi yerin etkileyiciliğine ve önemine dikkat çekti. Kentin, Düzce'nin ve genel olarak Anadolu'nun zengin tarihine tanıklık ettiğini belirtti.

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Düzce'nin özgü lezzetleri

Ömür Akkor, Düzce köftesi, Abhaz ve Çerkes yemekleri gibi yerel lezzetleri de deneyimledi. Bu lezzetler, Düzce'nin gastronomik çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Seyahatname kitabında Düzce

Dernek Başkanı Neslihan Ay, Akkor'un Düzce ziyaretinin önemini vurgulayarak, Seyahatname kitabında Düzce'nin yer alacağını ve Akkor'un Düzce ile ilgili deneyimlerinin bu eserde yer alacağını belirtti.

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