Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Türkiye'de HİMSS O-EMRAM Seviye 7 Ödülü Alan İlk Kurum Olarak Dikkat Çekiyor

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Türkiye'de HİMSS O-EMRAM Seviye 7 kriterlerini karşılayarak revalide olan ilk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi unvanını elde etti.

Sağlık Bakan Yardımcıları Huzeyfe Yılmaz ve Dr. Şuayip Birinci'nin katılımıyla gerçekleşen 2023 Yılı HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nda, Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi dijital hastane konseptiyle öne çıkarak seviye 7 ödülüne layık görüldü. Başhekim Dt. Hüseyin Şefik tarafından yapılan sunum sonrasında ödüller, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz tarafından takdim edildi.

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin HİMSS O-EMRAM Seviye 7 Ödülü

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Bakan Yardımcıları Dr. Şuayip Birinci ve Huzeyfe Yılmaz başta olmak üzere Bakanlığımız yetkililerine teşekkür ediyorum. Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan tüm Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışanlarımızı kutluyorum" dedi.