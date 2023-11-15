Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden Muharrem Sancaklı Huzurevi'ne Özel Sağlık Ziyareti

Bu ziyarette, huzurevi sakinlerinin ağız ve diş sağlıkları titizlikle incelendi ve gerekli bakımları yapıldı. Ekip, muayeneler sırasında bazı yaşlı bireyler için detaylı diş tedavi planları oluşturdu ve onları hastaneye tedavi için davet etti.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparak, gerçekleştirilen ziyaretin detaylarından bahsetti. Dr. Yılmaz, huzurevi sakinlerine yönelik yapılan rutin muayeneler ve ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan bilgilendirmeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, tedaviye ihtiyacı olan yaşlı bireylerin planlarının yapıldığını ve tedavileri için hastaneye davet edildiklerini belirtti.

Huzurevi yönetimine, çalışanlarına ve sakinlerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerini ileten Dr. Yılmaz, Düzce Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür projelerin toplumsal fayda sağlaması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Bu ziyaret, sağlık hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasının önemini vurgulayan bir örnek teşkil etti ve huzurevi sakinlerinin sağlık ihtiyaçlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.