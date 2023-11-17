Düzce Belediyesi 2024 bütçesi 2 milyar 275 milyon TL ile onaylandı

Düzce Belediyesi, 2024 yılı için hazırladığı mali bütçeyi 2 milyar 275 milyon TL olarak belirledi. Kasım ayının son birleşiminde Düzce Belediye Meclisi tarafından onaylanan bu bütçe, gelecek yılın finansal planını şekillendirecek adım olarak kabul edildi.

Düzce Belediyesi'nin 2024 yılı mali bütçesi, Başkanvekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığında yapılan birleşimde onaylandı. Toplantıda, 2 milyar 275 milyon TL'lik mali bütçe ile gelir-gider denk bütçe kabul edildi. Bu bütçe, belediye tarafından yapılacak yatırımların ve hizmetlerin finansmanını sağlayacak.



Afet ve olağanüstü hallere hazır

Düzce Belediye Meclisi toplantısında, yurtiçinde meydana gelebilecek deprem, sel, yangın gibi afet ve olağanüstü hallerde hızlı müdahale için 1 milyon TL'lik acil yardım fonunun oluşturulması ve kullanılması için yetki verilmesi de ele alındı. Bu karar, Düzce'nin acil durumlara hazır olması ve afet bölgelerine destek sağlaması açısından önemli bir adım olarak görüldü.

Yolcu taşıma ücretlerinde değişiklik yok

Düzce Belediyesi, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte toplu taşıma ücretlerinde herhangi bir artış yapmayacağını duyurdu. Bu karar, Düzce'nin halkının ekonomik olarak daha rahat ulaşım sağlamasına katkı sağlayacak.

Su ücretlerine yüzde 20 zam

2024 yılı itibarıyla Düzce'de mesken ve ticarethanelerde kullanılan su ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapılacağı açıklandı. Bu zam kararı, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve altyapı yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla alındı.

Düzce Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısı 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 18.00'da gerçekleşecek. Bu toplantıda da şehrin geleceğini şekillendirecek önemli konuların görüşülmesi bekleniyor.