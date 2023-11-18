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  3. Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesine Estetik ve Akıllı Modern Durak İnşa Ederek Şehre Katma Değer Sağlıyor
Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesine Estetik ve Akıllı Modern Durak İnşa Ederek Şehre Katma Değer Sağlıyor

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesine Estetik ve Akıllı Modern Durak İnşa Ederek Şehre Katma Değer Sağlıyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, estetik tasarımı ve akıllı özellikleriyle öne çıkan modern durak projelerine bir yenisini ekledi.

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Bu inovatif duraklar, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün liderliğindeki talimatlar doğrultusunda hayata geçirildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, şehrin çehresini değiştirme ve vatandaşlara maksimum hizmet sunma hedefiyle öz kaynaklarını kullanarak bu projeleri gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesine konulan durağın önceki versiyonlarından farklı olarak, özel tasarımı ve estetik dokunuşlarıyla dikkat çekiyor. Hurda konteynerleri kullanılarak modernize edilen bu durak, Saatçigil Caddesi, D-655 Karayolu Üniversite Kavşağı ve Aziziye Mahallesi Diş Hastanesi mevkilerindeki önceki duraklardan sonra ilgi çekici bir noktada yer alıyor.

Özellikle özgün tasarımıyla öne çıkan bu modern durak, belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen önceki projelerden daha estetik bir görünüme sahip. Boydan boya uzanan oturma bankıyla donatılan durak, sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda vatandaşların belediye hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlayarak şehre katma değer kazandırıyor. Düzce Belediyesi, bu tür projelerle il genelinde estetik ve fonksiyonel açıdan zenginleşen bir kent peyzajı oluşturma vizyonunu sürdürüyor.

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