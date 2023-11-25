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Düzce Belediyesi, Öğretmenleri Bowling Turnuvasında Buluşturdu

Düzce Belediyesi, Öğretmenleri Bowling Turnuvasında Buluşturdu

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, öğretmenleri bir araya getiren keyifli bir etkinlik düzenledi.

Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen bowling turnuvasında, Düzce Spor Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi öğretmenleri, labutları devirmek için yarıştı.

Düzce Belediyesi'nin Öğretmenlere Yönelik Düzenlediği Bowling Turnuvası

Öğretmenler, dostluk ve eğlence dolu bir gün geçirirken, turnuva katılımcıları arasında samimi bir atmosfer oluştu. Düzce Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik, öğretmenler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, unutulmaz anılara da ev sahipliği yaptı.

Öğretmenler Günü'nde Düzce Spor Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi Öğretmenleri Bowling Keyfi

Turnuvaya katılan öğretmenler, üçgen şeklinde dizilen lobutları 2 atışta devirmeye çalışarak rekabet dolu anlar yaşadı. Etkinlik, öğretmenlerin yoğun iş temposundan uzaklaşarak bir araya gelmelerine ve güzel bir gün geçirmelerine olanak tanıdı.

Eğlence ve Rekabetin Buluştuğu Öğretmenler Bowling Turnuvası

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren etkinlikleriyle şehirde sosyal bağları güçlendirmeye devam ediyor. Öğretmenler arasındaki bu dostane yarışma, hem eğlence hem de birbirine daha yakın hissetme fırsatı sunarak katılımcıların memnuniyetini kazandı.

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