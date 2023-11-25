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Düzce Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Morale Destek: 'Anne Eli Yemekleri' Etkinliği

Düzce Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Morale Destek: 'Anne Eli Yemekleri' Etkinliği

Düzce Belediyesi, öğrencilere yönelik düzenlediği "Anne Eli Yemekleri" etkinliği ile üniversite öğrencilerine moral ve destek sağlıyor.

Düzce'deki öğrencileri yalnız bırakmayan belediye, evlerinden uzakta olan gençlere özel bir etkinlik düzenleyerek onlara sıcak bir atmosfer sunuyor.

Düzce Belediyesi'nden Öğrencilere Moral: "Anne Eli Yemekleri" Etkinliği

Bu etkinlik, Düzce Üniversitesi, Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi ile Gençlik Merkezi'nin de destekleriyle gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektör Nedim Sözbir, Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, Kent Konseyi üyeleri ve birçok öğrenci katıldı.

Düzce Üniversitesi ve Belediye İşbirliğiyle Gerçekleşen Sıcak Bir Buluşma

Konuralp Pilavı, el açması börekler, tatlılar ve çeşitli ikramlarla donatılan organizasyon, Düzce Üniversitesi Genç Ofis'te gerçekleşti. Burada öğrencilere özel lezzetler sunulurken, Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, gençlerle birebir ilgilenerek onlara destek olma sözü verdi. Sarıcan, gençlere her konuda yardımcı olacaklarını ifade etti.

Konuralp Pilavı ve El Açması Böreklerle Dolu Özel Bir Akşam

Bu tür etkinlikler, öğrencilere sadece bedensel olarak değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da destek sağlayarak öğrenciler arasında dayanışma ve birlik duygularını güçlendiriyor. Düzce Belediyesi'nin düzenlediği "Anne Eli Yemekleri" organizasyonu, öğrenciler arasında olumlu bir etki bırakarak onlara memnuniyet ve teşekkürleri iletiyor.

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