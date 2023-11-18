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Düzce Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü, Tarımsal Projeler İçin İş Birliği Yapıyor

Düzce Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü, Tarımsal Projeler İçin İş Birliği Yapıyor

Düzce Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde tarımsal projeler geliştirmek amacıyla iş birliği yapma kararı aldı.

Düzce'ye ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını kazandırmak ve bu kaynakları etkili bir şekilde kullanmak için gerçekleştirilen toplantıda, bilgi alışverişi yapıldı ve projeler konuşuldu.

Düzce Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, toplantıda Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının nasıl Düzce'ye çekilebileceği, proje hazırlama süreçleri ve koordinasyon konularında iş birliği yapma kararı aldı. Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un da katıldığı toplantıda, tarımsal alanda yapılabilecek çalışmaların masaya yatırılması ve projelerin geliştirilmesi için proje ekibi oluşturuldu. Ziraat mühendisleri, mimar ve inşaat mühendisi gibi uzmanlardan oluşan ekip, tarımsal alanda kalkınmaya öncülük etmeyi ve şehrin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

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