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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden kapsamlı denetimler: dilencilere ve seyyar satıcılara sıkı takip

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden kapsamlı denetimler: dilencilere ve seyyar satıcılara sıkı takip

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün son 30 gün içinde gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde 73 dilenci ve 42 seyyar satıcıya müdahale edilirken, 114 iş yeri ve 175 pazar esnafı denetlendi.

Düzce'de yaşam kalitesini artırmak adına Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son 30 gün içerisinde 114 iş yeri, 175 pazar esnafı, 15 servis ve 25 yolcu otobüsü denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimler, hem halk sağlığı hem de ticaretin düzenli işleyişi açısından büyük önem taşıyor.

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Ruhsatsız işletmelere göz açtırılmadı

Yapılan denetimler sırasında 9 ruhsatsız işletme tespit edilirken, Zabıta ekipleri bu işletmelere yasal sınırlar çerçevesinde cezai işlemler uyguladı. İşletmeler kanuna uygun hale getirilene kadar mühürlendi.
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Trafik ve toplu taşıma araçlarına sıkı kontrol

Kent içi trafik düzeni ve vatandaşların can güvenliği açısından kritik önem taşıyan servis ve ilçe otobüsleri de mercek altına alındı. Denetlenen 40 araçtan kural ihlali yapan 19'una cezai yaptırım uygulandı.

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Pazar ve iş yerleri denetim altında

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için pazar esnafı ve iş yerleri de denetimlerden nasibini aldı. Fiyat ve ürün kalitesi konusunda yapılan denetimlerle 174 pazar esnafı ve 114 iş yeri incelendi.

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Duygu istismarına ve seyyar satıcılığa tolerans yok

Şehir merkezinde duygusal istismara başvuran 73 dilenciye ve yasak olmasına rağmen faaliyet gösteren 42 seyyar satıcıya müdahale edilerek, yasal işlemler uygulandı. Zabıta Müdürlüğü, ilgili konularda denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

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